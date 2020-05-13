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Рак: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня3 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня звезды советуют Ракам всюду поддерживать необременительные приятельские отношения, это поможет смягчить любой кризис. Лучше не зацикливаться на своих персональных страхах там, где ваш случай является частным, а проблема общей. В выборе личной тактики на ближайшие недели можно довериться своему чутью, но вдобавок стоит учесть неизбежные вынужденные заминки в любовных и финансовых делах.

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Любовный гороскоп на сегодня для Рака

В этот день вы в вашем союзе можете рваться к лидерству. Однако постарайтесь избежать попыток оставить за собой последнее слово, так как это может осложнить отношения с пассией. Одинокие Раки могут легко наладить взаимоотношения, если откажутся от недомолвок и нечестных приемов.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рака

Ракам звезды советуют не гоняться за мелкими сиюминутными материальными выгодами, а думать и действовать на перспективу. Можно и нужно строить планы на будущее и работать над воплощением этих планов. Проявите внимание к использованию технических новинок. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы.

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