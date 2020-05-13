Рак: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Ракам всюду поддерживать необременительные приятельские отношения, это поможет смягчить любой кризис. Лучше не зацикливаться на своих персональных страхах там, где ваш случай является частным, а проблема общей. В выборе личной тактики на ближайшие недели можно довериться своему чутью, но вдобавок стоит учесть неизбежные вынужденные заминки в любовных и финансовых делах.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Рака

В этот день вы в вашем союзе можете рваться к лидерству. Однако постарайтесь избежать попыток оставить за собой последнее слово, так как это может осложнить отношения с пассией. Одинокие Раки могут легко наладить взаимоотношения, если откажутся от недомолвок и нечестных приемов.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рака

Ракам звезды советуют не гоняться за мелкими сиюминутными материальными выгодами, а думать и действовать на перспективу. Можно и нужно строить планы на будущее и работать над воплощением этих планов. Проявите внимание к использованию технических новинок. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы.