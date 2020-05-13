Стрелец: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Стрельцам день поможет вести взаимно приятный диалог, поддерживать дружеское и романтическое общение, гармонизировать «климат» в браке. Удачны консультации и переговоры в неформальной обстановке. Возможен интерес к бывшим партнерам, прежним связям. Но не стоит обольщаться мирным тоном: вскоре напомнят о себе не только приятные, но и сложные сюжеты прошлого, например, семейные или деловые интриги.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

В этот день Стрельцы могут столкнуться с необходимостью добиться чего-то важного от своей пассии. Если ваши усилия не увенчаются успехом, звезды подсказывают задуматься о целесообразности своих попыток. Одиноким Стрельцам звезды советуют проявить смелость, чтобы построить счастье.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

У Стрельцов хороший день сотрудничества между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверенными в том, что ваши сотрудники своевременно и качественно выполнят все ваши приказы и распоряжения. Те, кто занимает подчиненное положение, могут рассчитывать на поддержку начальства. График работы успешно исполняется.