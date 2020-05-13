Рыбы: гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

В гармоничной и дружелюбной обстановке этих суток для Рыб есть свои подводные камни. Многих Рыб будет искушать и сбивать с толку ложная романтика прошлого. Вам будет трудно эффективно использовать свои преимущества или вовремя «попадать в ноты» общего настроения. Не стоит торопиться с личной инициативой: какое-то время вам придется идти вперед наугад, прорываясь сквозь интриги, туман и путаницу.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Многим Рыбам звезды не советуют испытывать благосклонность судьбы. Постарайтесь на первое место поставить интересы вашей любовной пары, а задачи других сфер жизни можно временно отложить. Одиноких Рыб астрологические влияния наделяют особой магической притягательностью.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Сегодня Рыбы могут быть вовлечены в решение вопросов, которые, возможно, напрямую вас не касаются. Однако это будет все равно полезно с точки зрения наработки новых деловых связей. Также это удачный день для торговцев, посредников, консультантов, водителей транспортных средств. Возможно, вам не придется заниматься рутинной работой – надобность в этом может отпасть.