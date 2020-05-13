Успеть до новолуния – три главных дела, которые нужно сделать в период убывающей Луны

Всем известно, что Луна сильно влияет на жизнь человека, причем каждая ее фаза – по-своему. Период убывающей Луны – лучшее время для завершения давно начатых дел, расставаний с прошлым, исправления ошибок и подведения итогов.

Выяснить, в какой фазе на настоящий момент находится Луна, можно двумя разными способами. Первый – это обратиться к «лунному календарю». Второй – так называемый «метод пальца». Для этого вечером, когда будет виден диск луны, к нему нужно «поднести» указательный палец и посмотреть, какая образуется буква. Если «Р», то это растущая луна, а если «С» - убывающая. С периодом определились.

А теперь остановимся на трех моментах, которым необходимо уделить внимание до новолуния.

1. Убывание Луны – это идеальное время для избавления от ненужных вещей. Начать стоит с разборки скопившихся бумаг и вещей, как рабочих, так и личных. Выбросите старые журналы, счета, корреспонденцию. Если у вас хранятся вещи, навевающие неприятные воспоминания или подаренные людьми, о которых хочется забыть – избавляйтесь от них без сожаления. Лишний хлам несет в себе застоявшуюся негативную энергетику, которая должна исчезнуть вместе со старой Луной.

2. Отпустите бесполезные или тяготящие вас отношения. На первый взгляд может показаться, что в них нет ничего страшного, но на уровне подсознания они «забирают» ваши силы, время и порождают массу комплексов. Особенно это касается отношений, которые завершены физически, но вы постоянно ведете внутренний диалог с человеком, пытаясь выяснить, что же произошло. В этой ситуации напишите ему «письмо», в котором выскажите все, что не удалось сказать в лицо, а написанное сожгите. Вы внутренне ощутите, что наконец-то освободились и в следующий лунный цикл вы войдете со спокойной душой.

3. Завершите начатые дела, особенно отложенные в долгий ящик. На убывающей Луне хорошо завершить ремонт, дошить платье, дописать диплом, то есть прийти к финальному результату какой-то деятельности. Это время прекрасно подходит для практик по очищению организма и избавления от дурных привычек – все проходит легче и приятнее.

Как только наведете порядок, можете сразу начинать планировать новый период! Энергетика новой Луны поможет вам в этом.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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