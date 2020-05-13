Почему знаки зодиака не понимают друг друга

Вы, наверняка, замечали, что с представителями разных знаков зодиака у вас совершенно по-разному складываются отношения.

И порой общение оставляет совершенно не сладкое послевкусие. Это, конечно же, естественно с точки зрения психологии человека, но и без вмешательства звезд здесь не обошлось. При осознанном подходе к отношениям найти общий язык можно со всеми, однако нужно быть готовым к работе (над собой в том числе). Под отношениями мы подразумеваем любое сотрудничество двоих, не только любовное.

У Овнов достаточно непростыми могут быть отношения с Девами и Скорпионами. В этой комбинации Овнам все время придется вращаться вокруг одних и тех же задач, которые будут требовать партнеры или бытовые ситуации. Дева захочет усмирить пыл Овна и научить его практичности и сдержанности, а Скорпион может вести холодную войну, направленную на тайную манипуляцию и доминирование над Овном. Конфликтным может стать союз с Козерогами. При полном непонимании порывистости и непоследовательности Овна Козерог будет раздражаться и давить, а Овен, в свою очередь, еще больше распыляться. С Весами может возникнуть непримиримая борьба Овновского «Я» – эгоизма и Весовского «Мы» – компромисса. Каждый будет тянуть канат на себя, пока он не разорвется.

Цикличные проблемы могут настигнуть Тельцов в отношениях с Весами и Стрельцами. Очень упорядоченные и основательные Тельцы не смогут понять широты намерений и легкости обращения с материальными ресурсами своих оппонентов, однако же это то, чему им будет не лишним обучиться для полноты натуры. Одни и те же проблемы будут двигаться по кругу, пока партнеры не исправят себя или не разойдутся. Конфликтными отношения могут быть со Львами и Водолеями. Лев будет настаивать на праздности, яркости жизни и этим давить на партнера-Тельца. Водолей же своими мыслями о будущем и странными идеями может выбивать почву из под ног Тельца, который борется за настоящее. Противостояние может случиться со Скорпионами, которые и в материальном, и в психологическом смысле выступают за разрушение ради преобразования, а Телец – за сохранение и укрепление. Разные векторы задач могут оттолкнуть эти знаки друг от друга, хотя, придя к компромиссу, может родиться наполненный союз. Тем не менее, этим знакам у Тельцов нужно учиться последовательности и основательности, ведь это главные качества для сохранности всего достигнутого.

У Близнецов повторяемость одних и тех же разногласий будет возникать в паре с Козерогом и Скорпионом. Козерог будет настаивать все на той же структуре и дисциплине, а Скорпион давить на Близнецов своей мощной энергией с целью получения максимальной преданности и заинтересованности его делами, чего обещать воздушный и переменчивый Близнец не может. С напряженными проблемами в отношениях Близнецы могут сталкиваться с Девами и Рыбами. Девы будут пытаться заземлить Близнецов и сделать их намерения более четкими, а Рыбы станут требовать к себе максимум внимания и вовлеченности в душевные переживания. Близнецам действительно не помешает быть более собранными и чуткими, но осознать это в процессе отношений не всегда удается. В отношениях со Стрельцами Близнецы будут чувствовать себя всегда в позиции ученика и подмастерья. Целью такого союза станет попытка вывести Близнецов к более ответственному отношению ко всему, так как рано или поздно они устанут от роли первоклашки. Но готовность, в свою очередь, перенять у Близнецов легкость, гибкий ум, быструю адаптивность и разносторонний взгляд поспособствует сохранению отношений и личному развитию в союзе.

Непонимание будет возникать у Раков со Стрельцами и Водолеями. Слишком экстравертные и социальные знаки будут ранить чуткого, душевного Рака. Но Раку, будучи способному принять другую позицию, может пойти на пользу общественность и открытость миру за пределами стен дома. Помимо Овнов, конфликты в отношениях могут быть также с Весами. Оба знака импульсивны и порывисты, только Рак защищает семейное гнездышко, а Весы отстаивают свою социальность и тягу к общению, несмотря на огромную тягу все разделять с партнером. Полярность позиций может возникнуть с Козерогом, и понятно, почему: ведь Козерог – это знак, нацеленный на внешние достижения и статус, в погоне за которым может забывать о душевных сторонах жизни, необходимых Раку. Но в синтезе и глубоком понимании друг друга может быть найдена золотая середина.

У Львов типовые проблемы во взаимоотношениях могут обнаруживаться с Козерогами и Рыбами. С Козерогами может случаться борьба за статус и собственную значимость, что будет учить Львов, как и Козерогов, делегированию обязанностей и разделению достижений. А Рыбы призваны раскрыть Льву жертвенность и альтруизм в отношениях, к чему этот знак совсем не готов, но что может дать ему еще большую полноту личности. Кроме того, конфликтно отношения могут развиваться со Скорпионом. Лев и Скорпион – это два мощных, лидерских и доминантных знака, которые не привыкли уступать позиции. Кармическая задача их общения – научиться уступать. Оппозиционными отношения будут у Льва с Водолеем – опять же борьба «Я - лучше всех, все для меня» и «Мы, все для общества и для идеи». Кто кому служит – главный вопрос этих отношений.

Учиться проходить одни и те же проблемы будут Девы с Водолеями. Зацикленность на несовершенствах и их анализе в отношениях может подрезать инициативу Водолея сделать общение более дружеским, необычным и свободным. В этом союзе Девы будут учиться мыслить более прогрессивно и современно, а Водолеи – более приземленно. Вот только будут ли к этому готовы оба? Конфликты могут возникать со Стрельцами. Из-за своей мелочности и скептичности Девы не будут понимать весь масштаб широты мысли и оптимизма Стрельцов. Союз гармоничен, если один обучит своим качествам другого. Противоположными взглядами на жизнь Девы столкнутся с Рыбами, и здесь они будут крайне удивлены непоследовательностью и фантазийностью Рыб, но это именно то, чего так недостает скептичным Девам. Справедливо и наоборот: Рыбам не мешает из этого союза вынести осознанность и логичность.

Помимо проблем с вышеописанными знаками, для Весов могут быть цикличными проблемы с Козерогами. Козероги будут тяготеть к управлению и руководству Весами, что, в конце концов, надоест последним. Тогда они начнут очерчивать свои границы и проявлять амбиции, что, собственно, и можно считать тонкой кармической задачей такого союза: условное пробуждение Весов. Задача же Козерога в этом случае – научиться быть более дипломатичным партнером, а не строгим наставником.

У Скорпиона еще одним непростым для отношений знаком будет Водолей. У Скорпиона все базируется на личных чувственных ощущениях и энергетическом отклике, в то время как Водолеи опираются на ментальный интерес и безличностное отношение к общению. Раскрыв всю глубину своей натуры, Скорпион рискует натолкнуться на холодное равнодушие Водолея. В этом случае задача Скорпиона – научиться так же обезличивать переживания и сбрасывать их как ненужный груз.

Плюс к остальным, сложным для понимания знаком для Стрельцов выступают Рыбы. Оба знака очень экспрессивны и переменчивы, но Рыбы плавают внутри своих эмоций и ощущений, а Стрельцы устремляются во внешние достижения, лишая тем самым необходимого Рыбам внимания. Задача Стрельца – осознать, что достижение общественного авторитета не должно пагубно сказываться на близких отношениях. А Рыбам, в свою очередь, нужно учиться видеть мир шире и выше границ своих эмоциональных историй.

Материал с портала SNCmedia

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