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Водолей: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня2 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня звезды не советуют Водолеям браться за новое важное дело. Нежелательно спешить с поправками в планы. Непродуктивны споры о финансах. Неудачны покупки. Возможны поломки и сбои. Главной темой дня могут стать мелкие ситуационные вложения денег или энергии. Не стоит медлить, если требуется срочное денежное вливание в бизнес, оплата налога или штрафа, командировка, экстренная помощь по дому.

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Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Для многих Водолеев настала пора взять на себя ответственность за накопившиеся проблемы в отношениях с любимым человеком. Одиноким Водолеям следует вспомнить, что их активность в общении с противоположным полом в этот день может свернуть горы.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

У Водолеев это благоприятный день для извлечения доходов от использования недвижимости. Удачно поработают риэлтеры, дизайнеры по интерьеру, работники жилищно-коммунальных служб и строительной индустрии. Вместе с тем, это не лучший день для тех, кто оказался в командировке. Обмен опытом с иностранцами может не пригодиться вам в дальнейшем.

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