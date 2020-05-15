Водолей: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды не советуют Водолеям браться за новое важное дело. Нежелательно спешить с поправками в планы. Непродуктивны споры о финансах. Неудачны покупки. Возможны поломки и сбои. Главной темой дня могут стать мелкие ситуационные вложения денег или энергии. Не стоит медлить, если требуется срочное денежное вливание в бизнес, оплата налога или штрафа, командировка, экстренная помощь по дому.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Для многих Водолеев настала пора взять на себя ответственность за накопившиеся проблемы в отношениях с любимым человеком. Одиноким Водолеям следует вспомнить, что их активность в общении с противоположным полом в этот день может свернуть горы.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

У Водолеев это благоприятный день для извлечения доходов от использования недвижимости. Удачно поработают риэлтеры, дизайнеры по интерьеру, работники жилищно-коммунальных служб и строительной индустрии. Вместе с тем, это не лучший день для тех, кто оказался в командировке. Обмен опытом с иностранцами может не пригодиться вам в дальнейшем.