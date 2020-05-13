Астролог предсказал сроки окончания пандемии

Известный астролог П. Глоба поделился своим мнением о том, когда во всём мире ждать окончания пандемии.

Астролог считает, что сложившаяся ситуация в 2020 году повторяет проблемный 2008 год, когда, как многие помнят, в мире царил финансовый кризис. Все нынешние трудности Глоба связывает с годом Крысы, которая не очень благоприятно влияет на судьбы людей.

П. Глоба полагает, что вспышка коронавируса дала старт большому количеству проблем, в том числе и финансового плана. Достаточно посмотреть, сколько предприятий разорилось за время самоизоляции. Огромное количество людей осталось без какой-либо работы, власти разных стран потратили неимоверные суммы на борьбу с болезнью.

Астролог также напомнил, что текущий 2020 год открывает очередной 12-летний цикл, поэтому события, которые будут происходить в этом году, смогут оказать прямое влияние на последующую дюжину лет. П. Глоба абсолютно точно уверен, что возникший вирус появился не просто так, а на то были свои причины. Помимо тех, о которых постоянно говорят в новостях, есть и ещё одна. Астролог считает, что какой-то процент на возникновение сложившейся ситуации оказала Лилит – она же Чёрная Луна. Более того, известный астролог добавил, что 2020 год еще и високосный, а это тоже вносит весомую долю негатива.

Что касается сроков окончания пандемии, П. Глоба предположил, что это случится далеко не весной и, скорее всего, даже не летом, как все надеются. Страшный вирус, имеющий название Covid-19 и порядком надоевший людям, пойдёт на угасание только ближе к осени текущего года. Астролог заявляет, что именно в этот период люди смогут победить ужасную болезнь и спокойно жить, как делали это раньше. Однако до тех пор не стоит забывать о простых правилах безопасности:

Как можно чаще мойте руки;

Берегитесь попадания бактерий в слизистую оболочку (глаза, нос, рот);

Сведите к минимуму контактное общение;

Избегайте контакта с заражёнными и с людьми, недавно вернувшимися из стран-очагов эпидемии;

Соблюдайте режим самоизоляции.

Если придерживаться данного списка ограничений, вероятность заразиться Covid-19 существенно уменьшается.

Многие переживают за то, что коронавирус не уйдёт летом. П. Глоба сделал неутешительный прогноз, сказав, что, по его мнению, летом обстановка с царствующей эпидемией будет слишком напряжённой и немногим лучшей, чем сегодня, чтобы идти на улучшение.

Напомним, что в России режим самоизоляции всё ещё действует, но власти приняли решение постепенно смягчать наложенные режимом ограничения. Так президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается.