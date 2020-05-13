5 знаков зодиака, которые не умеют любить

Любовь избавляет нас от одиночества, дает возможность чувствовать себя нужным. Однако не всегда близкий человек искренен в своих чувства. Таролог и парапсихолог Саона раскрыла знаки зодиака, которые не умеют любить.

Водолей

В них живет самое сильное стремление к свободе и независимости, которое также распространяется и на личные отношения. Мало кто может из вас удержать Водолея рядом надолго. Именно поэтому часто представители этого знака остаются одни на всю жизнь, и в этом нет абсолютно никакой трагедии. Единственный способ удержать Водолея — навсегда дать ему столько свободы в отношениях, сколько ему нужно и не требовать признаний в любви.

Весы

Представители этого знака зодиака часто не могут понять сами себя и толком не знают, чего хотят от жизни в целом и от отношений в частности. Сегодня Весам кажется, что они любят человека всем сердцем, а завтра – что этот человек абсолютно не для них. Еще через пару дней они могут вновь поменять решение, но вернуть человека уже будет невозможно. Эта неопределенность часто становится причиной того, что Весы остаются одни.

Стрелец

Стрельцы часто сами не желают связывать себя крепкими семейными узами навсегда, потому что это будет означать ограничение их свободы и пространства для маневров. Им больше по душе множество мимолетных романов до тех пор, пока это им интересно. Любит некоторые из них умеют, но чаще всего – недолго, а иногда и сразу нескольких людей. Это сложно назвать любовью в классическом понимании для многих людей.

Лев

Представители этого знака умеют любить, но только одного человека – самих себя. И эта любовь способна питать их всю жизнь. Другим людям, даже вторым половинкам, Львы лишь позволяют себя любить. Это относится не ко всем представителям знака, но многим из них любовь к себе навсегда закрывает дорогу к взаимной любви с другим человеком.

Близнецы

Как правило, любви в жизни Близнецов много – так кажется им самим, а вот окружающие думают, что они не углубляются по-настоящему ни в одни отношения и серьезных чувств не испытывают. Для многих представителей знака это так и есть. Они часто теряют интерес, им быстро становится всего мало или просто хочется сменить картинку, так что по-настоящему узнать и полюбить человека они просто не успевают.