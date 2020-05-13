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Астрологи назвали 3 знака, которые разбогатеют к концу мая

Luga1news.ru1 час назад
Фото: Luga1news.ru

По мнению астрологов, в конце мая повезет самым трудолюбивым знакам зодиака.

Пришло время Овнов. Они будут получать прибыль от всего, что делают: работы, увлечений, хобби. За что бы они не брались, везде их ждёт успех. Астрологи рекомендуют, несмотря на это везение, прикладывать ещё больше усилий и не лениться.

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Вторым денежным везунчиком оказался Скорпион. Это один из немногих знаков зодиака, который всегда умеет зарабатывать, причем это им дается с легкостью. В конце мая для Скорпионов откроются новые варианты дохода. Астрологи советуют не упускать возможность увеличения прибыли и отмечают, что любой выбранный вариант закончится благополучно. Эксперты также рекомендуют Скорпионам не забывать об отдыхе.

Дева хоть и транжира, но зарабатывать деньги у нее в крови. Этот знак зодиака может работать 24 часа в сутки и без выходных. Судьба отблагодарит её за трудолюбие и в конце мая Деву ждёт неслыханная прибыль. Кстати, не отказывайтесь от помощи, если она потребуется для получения ещё большего дохода.

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