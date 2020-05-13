4 знака, которые не способны на предательство

Иногда бывает сложно сразу сказать, станет ли человек вам другом или второй половинкой.

Однако астрологи рассказали о четырех знаках зодиака, которые чаще других проявляющих верность. У каждого их них есть свои особенности и привычки. Можно смириться практически с любым недостатком. Однако невозможно принять предательство, не каждый поймет ветреность своего партнера.

Овен

Овны, на первый взгляд, не выглядят верными. Оказывается, за самолюбием и неуступчивостью скрывают чуткость и доброта. Представители знака не станут предавать ни друга, ни близкого человека ради своей выгоды. Овны ценят доброту и готовы делиться ею. Даже если кто-то обижает их словом или каким-то поступком, они не отворачиваются от такого человека. Так как уверены, что если друзья, то навсегда. Овны верны в дружбе и любви. Чтобы такой человек отвернулся, нужно приложить немало усилий.

Дева

С Девами все сложнее, действительно, ведь назвать их простыми нельзя. Верность Дев бесспорна, но только в том случае, если они уверены в вас полностью. Им нужны своего рода доказательства вашей преданности. Они не станут тратить свои силы на тех, кто не собирается отвечать взаимностью. Если вы смогли доказать Деве, что вам можно доверять, можете не переживать, даже в трудной ситуации, представитель знака не отвернется от вас.

Скорпион

Скорпионам знакомы нормы морали и обязательства. Они хотят видеть рядом человека, способного поддержать в тяжелой ситуации, который окружит их заботой и любовью. Именно поэтому они делают это первыми. Скорпионы — настоящие однолюбы. Не стоит сомневаться в их преданности. Даже в дружеских отношения они предпочитают моногамию. У Скорпионов один или максимум два лучших друга, так как они не умеют дарить себя всем сразу. Представители знака хорошие друзья. В трудную минуту они всегда придут на помощь. Однако, они относятся к одним из самых ревнивых знаков. Не стоит их обижать и заставлять сомневаться в вас.

Козерог

Козероги в плане преданности схожи с Девами. Не удивительно, ведь оба знака относятся к стихии Земли. Козероги не станут доверять человеку, без каких-либо причин. Вы можете быть уверены в их верности, доброте, отзывчивости, но только, если знакомы уже давно. Козерогам не нужны доказательства. Для них важно просто находиться рядом. Козероги не станут просто так отпускать людей, с которыми их объединяет тесная связь. В связи с этим они не предадут, не обманут, не станут использовать вас в корыстных целях. Козероги одни из самых верных знаков.

Теперь вы знаете, какие люди с большей вероятностью будут отличными друзьями или второй половинкой. Но не забывайте, что в таких вопросах важно оценивать все переменные. Перед началом отношений стоит проверять совместимость, чтобы избежать разочарований.

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