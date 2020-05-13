Выберите хрустальный шар и узнайте, насколько вы предсказуемы

Для прохождения этого теста вам необходимо расслабиться, вслушаться в своё подсознание и выбрать тот хрустальный шар, на который укажет ваше внутреннее Я.

SM News

Ну что? Выбор сделан? Тогда давайте взглянем на результаты теста!

Если вы выбрали…

голубой хрустальный шар, то вы предсказуемы только для близких людей. Они с лёгкостью могут «читать» вас, ваши действия и поступки.

белый хрустальный шар, то вы предсказуемы только в критических ситуациях. В таких случаях вы, в основном, действуете по одному и тому же сценарию.

красный хрустальный шар, то ваша реакция предсказуема при странных или необычных ситуациях. Такие обстоятельства немного выбивают вас из колеи, поэтому ваши действия ни для кого не останутся секретом.

прозрачный хрустальный шар, то вы становитесь предсказуемы в спокойном эмоциональном состоянии. В случаи, когда вы переполнены чувствами, окружающим сложно предположить, что вы предпримите с следующую минуту.