Топ-3: знаки, с которыми нужно быть осторожнее

Есть ли у вас необычные способности? А, может, с вами или вашими знакомыми часто происходят необъяснимые ситуации?

Рекомендуем ознакомиться с информацией, которая поможет ответить на вопрос, есть ли у вас дар или сверхспособности.

3 место – Стрелец

Стрелец действительно могут обладать необычными способностями. Их предназначение – исцеление. Они и сами могут не замечать, как с помощью простых прикосновений руками к больному месту могут ее облегчить. Несмотря на то, что это огненный знак, рядом с ними всегда спокойно и умиротворенно. Это также их сильная сторона – создавать баланс и гармонию вокруг.

2 место – Скорпион

Этот знак зодиака, как никто другой, привлекает к себе необъяснимые ситуации. Когда кажется, что выхода нет, в их жизни происходит чудо, и все сразу складывается наилучшим образом.

У них отлично развита интуиция, поэтому к ней стоит прислушиваться чаще и не сомневаться. Скорпионы отлично разбираются в людях и с первого взгляда определяют, кто друг, а кто - враг. У представителей этого водного знака невероятно много энергии, которую важно направлять в нужное, полезное, русло, иначе она может стать разрушительной для всего вокруг.

1 место – Лев

Мысли этого знака зодиака – материальны. Все, что они захотят, тут же сбывается. Львы обладают огромной, бешеной энергетикой, которой притягивают и подчиняют себе людей. Заметить это невооруженным глазом практически невозможно, но так это и происходит на самом деле.

Представителям этого знака зодиака стоит быть осторожными, необходимо всегда следить за своим настроем и контролировать мысли. Если у них все плохо, это сильно сказывается на близких, ведь вся негативная энергия направляется на них.