Весы: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды на стороне Весов и всюду поддерживают комфортную для них обстановку. Вы будете одинаково хорошо чувствовать себя в знакомой и случайной компании, в «родных пенатах» и вдали от дома. Хорошо освежать в памяти забытые приятные впечатления, необычные встречи и отношения, оригинальные творческие замыслы. День подходит для прогулок по знакомым местам, возобновления переписки или романа.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Если в этот день вы испытываете эмоциональное напряжение, постарайтесь изменить точку зрения на ситуацию в личной жизни. Ключом к душевному равновесию станет легкое и спокойное отношение. Одиноким Весам, скорее всего, удастся растопить лед неприступного сердца.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня звезды советуют Весам воздержаться от денежных переводов другие регионы и страны. Также это не лучший день для финансовых заимствований, покупки товара по кредитной карте. Не следует идти на поводу у желания иметь сейчас те вещи, которые хочется, если в данный момент нет на это денег. Бизнесмены могут не найти внешние инвестиции для поддержания на плаву своих проектов.