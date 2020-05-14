Козерог: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Козерогам звезды намекают, что сегодня имеют мало значения формальности. Это день свободного времяпрепровождения и отступления от незыблемых законов. Ничто не мешает вам пойти на поводу у своего нечаянного каприза, влиться в случайную компанию или изменить привычное «правильное» меню: достаточно того, чтобы это было приятно вам и окружающим, а также не слишком обременительно для вашего кошелька.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Если в этот день вы не сможете настроиться на волну любимого человека, скорее всего, проблем будет трудно избежать. Для одиноких Козерогов расположение планет способствует неожиданным встречам и знакомствам с интересными личностями противоположного пола.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

В этот день звезды советуют Козерогам действовать инициативно. Однако старайтесь тщательно просчитывать варианты и не полагайтесь полностью на удачу. В каких-то вопросах вам будет везти, а в каких-то наоборот, вы можете понести убытки. Если на повестке дня будет стоять вопрос, что иметь, «синицу в руках или журавля в небе», однозначно выбирайте синицу.