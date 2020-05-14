Дева: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Девам лучше сделать акцент на задачах, связанных с социализацией. Чем гармоничнее вы вписываетесь в нужную среду и легче находите общий язык с окружающими, тем лучше выглядят ваши профессиональные и личные перспективы. При этом важно не перестараться и не перейти грань, за которой вы рискуете сдать свои позиции и потерять самоуважение. Не стоит в угоду людям идти против своих убеждений.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Возможно, Девам будет трудно признать свою неправоту. Однако постарайтесь понять, что гордость не всегда хороший советчик в отношениях. Одинокие Девы сегодня могут устранить из своей жизни соперников и конкурентов, не прилагая к этому особых усилий.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

Сегодня у Дев могут возникнуть проблемы при ведении деловой переписки. Возможно, вам придется повторно обсуждать вопросы, которые вы считали уже решенными и вполне урегулированными. Это не лучший день для обращения с исковыми заявлениями в суд. Тем, кто работает на вахте, могут грозить штрафные санкции.