Скорпион: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Скорпионам плыть по течению, а не против него. Неуместны «африканские страсти». Если вы не хотите участвовать в общих делах, не стоит препятствовать в этом другим - например, ревновать к неожиданным новым увлечениям своих друзей, детей или близких. Приветствуется общительность, но не стоит рассчитывать на глубокое понимание, затрагивать в разговорах чересчур интимные темы.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Для некоторых Скорпионов этот день может стать беспокойным временем. Постарайтесь ничего не планировать на ближайшее время пока не изменятся астрологические тенденции. Одиноким Скорпионам сегодня стоит позаботиться о своей репутации.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодняшние дела Скорпионов во многом будут зависеть от того, насколько надежные у вас деловые партнеры и напарники по работе. Возможно, именно их инициативы будут определять успех общего дела в партнерском бизнесе. Обращайте особое внимание на то, чтобы использовалась достоверная проверенная информация. Могут быть приняты прорывные решения во время проведения переговоров.