Телец: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать приятельские отношения и дружеские симпатии. Желательно стремиться к легкому необременительному контакту, не подчеркивать свое Я. Ровное общение не только станет хорошим отвлекающим средством, но и поможет вам уладить часть текущих мелких дел. Дамам-Тельцам обещает терапевтический эффект шоппинг «за компанию», сулящий небольшие приятные приобретения.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

В этот день постарайтесь здраво оценивать происходящие события и просчитывать наперед возможные последствия поведения любимого человека. Одинокие Тельцы сегодня могут достичь успеха в устройстве личной жизни, если учтут прошлый жизненный опыт.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Сегодня у Тельцов может возникнуть непонимание с коллегами по трудовому коллективу. Вам будет казаться, что они вставляют палки вам в колеса, всячески препятствуя вашим инициативам. Вместе с тем, это хороший день для дальних командировок и профессионального обучения. Используйте свой авторитет и хорошую репутацию для того, чтобы найти единомышленников.