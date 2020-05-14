Лев: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня звезды предлагают Львам быть доброжелательнее и дипломатичнее, поддерживать контакты со старыми знакомыми и друзьями. Не помешает проявить внимание к бывшим коллегам или клиентам: не исключено, что в новых обстоятельствах ваше сотрудничество неожиданно возобновится. Если вы не в ладу с партнером или близким другом, восстановить понимание будет намного легче в вашей общей давней компании.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Звездные влияния этого дня помогут многим Львам наконец-то поладить с объектом своей страсти. Прошлые претензии и ошибки будут забыты, если вы проявите терпимость к недостаткам пассии. Одинокие Львы могут разочароваться из-за слишком расплывчатых обещаний потенциального партнера.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Трудный день ожидает тех Львов, чья работа связана с деловыми бумагами или оформлением документов. Сегодня нежелательно сдавать отчеты или обращаться в официальные инстанции за выдачей справок. Вы рискуете потерять много времени впустую из-за бюрократических проволочек. Торговцы могут понести потери из-за несвоевременной доставки товара до торговой точки.