Спланируйте рабочий день — финансовый гороскоп на 15 мая

Почему сегодня стоит планировать рабочий день тщательнее и стараться не отвлекаться от плана?

Овен ‌‌

У Овнов может возникнуть чувство дежавю. Сегодняшний день интересен тем, что вам, возможно, предстоит возобновить деловое сотрудничество с неким человеком, с которым раньше вы имели партнерский бизнес. Во всяком случае, в поле вашего зрения будут появляться люди из прошлого и контакты с ними могут быть продуктивными.

Телец

Тельцам следует смотреть вперед и ориентировать себя на работу в наиболее перспективных направлениях. Ваша личная инициатива и ваши идеи найдут понимание и поддержку у друзей и единомышленников. Постарайтесь смотреть вперед, в будущее, в перспективу. Не держитесь за сиюминутные дела, которые мешают вам увидеть новые горизонты. Не торопитесь тратить деньги на покупки.

Близнецы

Если Близнецы работают в непосредственном контакте с начальством, то не пытайтесь противопоставлять свое мнение мнению начальства. Не торопитесь высказывать свои оценки, даже если вас об этом попросят. Сохраняйте субординацию и не забывайте об исполнительской дисциплине. В противном случае отношения с начальством могут ухудшиться.

Рак ‌‌

Хороший день для тех Раков, чья работа связана с использованием компьютеров и Интернета. Вы сможете легко и быстро прояснить для себя любой информационный вопрос. Не стесняйтесь спросить совета у знающих людей. Главное на сегодняшний день – не потерять темп работы. Обмен мнениями и деловая переписка с иностранцами будут вам очень полезны.

Лев ‌‌

Сегодня для Львов будут актуальными вопросы карьерного продвижения и контактов с вышестоящим начальством. Возможно, вам поступит информация, которая пойдет вразрез с вашими карьерными ожиданиями. Например, обещанное назначение на новую должность пока могут отложить. Тем не менее, продолжайте прилгать усилия в достижении поставленной цели.

Дева ‌‌

У Дев не лучший день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Ваш контрагент внезапно может изменить прежнюю позицию, и достигнутые предварительные договоренности зависнут в воздухе. Вместе с тем, это хорошее время для урегулирования юридических споров. Также может укрепиться ваша деловая репутация.

Весы ‌‌

Сегодня в распоряжении у Весов могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы. Это хороший день для оформления банковской ссуды, покупок по кредитной карте. Если у вас партнерский бизнес, то на ваш банковский счет поступят долгожданные партнерские отчисления. Можно брать и давать деньги взаймы на непродолжительный срок.

Скорпион

Хорошо пойдут дела у тех Скорпионов, кто работает в сфере услуг и находится в непосредственном контакте с клиентами. Вашей работой останутся довольны, увеличится количество выгодных заказов, расширится клиентская база. Вместе с тем, не следует доверять на слово деловым партнерам. Все принимаемые решения лучше фиксировать в соответствующих документах.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут почувствовать усиление энергетического потенциала, поэтому уровень вашей работоспособности существенно повысится. Доходы будут расти пропорционально объему выполненной работы, то есть в основном за счет интенсификации труда. Однако старайтесь не ставить для себя задачу завершить все дела непременно сегодня.

Козерог

Козероги любят все планировать, и сегодня эта привычка сыграет вам на пользу. Вы обязательно преуспеете в делах, если будете планировать свое рабочее время и расставлять дела по степени их приоритетности. Выполняйте в первую очередь наиболее важные и неотложные дела. Методичность и трудолюбие – вот характерные особенности вашей сегодняшней работы.

Водолей

У Водолеев это благоприятный день для извлечения доходов от использования недвижимости. Удачно поработают риэлтеры, дизайнеры по интерьеру, работники жилищно-коммунальных служб и строительной индустрии.

Рыбы ‌‌

Если Рыбам придется заниматься не вполне своими делами, и вас попросят оказать содействие друзья и коллеги, то сделайте все от вас зависящее, чтобы им помочь. Это хороший день для любых обменных операций, контактов, поездок, консультаций и торговых сделок. Приобретенные сегодня деловые связи очень пригодятся вам в дальнейшем.

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