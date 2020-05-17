Не торопите события – любовный гороскоп на неделю 18-24 мая

Любовный гороскоп на неделю 18-24 мая 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Для влюбленных Овнов эта неделя насыщена общением. Многие Овны будут поддерживать параллельные связи, порой не по своей воле. В игру вступят скрытые тонкости, будут пущены в ход провокационные намеки. Возрастет зависимость от сплетен. Наиболее информативные дни — понедельник, суббота и воскресенье.

Телец

На этой неделе влюбленные Тельцы окружены информационной «пеной», под которой не видна суть. Добавят проблем собственные сомнения. Вопросы пока останутся без ответов. Важно не поддаться внушениям, сплетням, случайным мнениям о себе и партнере. Верный ориентир или подсказку вам дадут дни 20-21 мая.

Близнецы

На этой неделе ключевой момент для влюбленных Близнецов - уик-энд. Звезды напоминают, что вы в процессе переоценки себя и своих принципов выбора. В запутанной обстановке сразу обозначьте долгосрочные правильные ориентиры. Играя с огнем в мелочах, не поступайтесь важным: идеалами, новыми планами.

Рак ‌‌

На этой неделе влюбленные Раки ни в чем не могут быть уверены, будут чаще обычного оказываться объектом шуток партнера или жертвой внешних запутанных обстоятельств. Возможен неверный выбор, преждевременный шаг. В выходные обращайте внимание на подтекст любовных писем и разговоры у себя за спиной.

Лев ‌‌

На этой неделе для влюбленных Львов будут особенно важны понедельник и уик-энд. Первый позволит вам искусно балансировать в самых специфических условиях, а второй даст массу материала для размышлений. Также, в эти периоды вам будет проще настроиться на нужный лад и продемонстрировать свое обаяние.

Дева ‌‌

На этой неделе звезды советуют влюбленным Девам быть начеку: успехи зависят от быстрой реакции на чужие слова и маневры. Не стоит забывать, что самая ценная информация может быть подана вам в форме шутки, намека или истории с подтекстом. Новую тактику и варианты развития событий подскажет уик-энд.

Весы ‌‌

В понедельник природная тяга Весов к балансу встретится с дипломатичностью партнера, что будет крайне приятно. Но вот чужие поступки не всегда будут продолжением слов. Маневры пассии могут заронить в вас зерно сомнений. Добавят дискомфорта внешние помехи. Дальнейшая тактика станет ясна в выходные.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам трудно контролировать ситуацию, а порой и просто ее понять. В условиях, когда верные шаги постоянно ведут к ложным результатам, можно потерять прежние ориентиры, доверие к партнеру или веру в любовь. Сохранить достоинство и точку опоры вам помогут дни 20-21 мая.

Стрелец

Понедельник подскажет влюбленным Стрельцам забавню идею или остроумный выход из тупика (возможно, даже два). Но далее события недели покажут, что не все замыслы выполнимы, особенно, если партнер тонко играет на ваших слабостях ради своего удовольствия. Придется признать, что чужая душа - потемки.

Козерог

Эта неделя дает влюбленным Козерогам не так уж много шансов проявить свои преимущества. Ваши чувства и намерения будут часто пониматься ложно, порой вы рискуете выглядеть глупо. Ваш партнер будет слишком мнителен. Ваше положение будет выгодным 20-21 мая, именно эти даты стоит выбрать для свидания.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям не торопить события и планировать свидание на выходные. Романтический уик-энд удастся, если его план продуман заранее. Будьте дальновидно принципиальны в том, что критично именно для вас. Расставив приоритеты, можно подстроиться в мелочах под чужие капризы.

Рыбы ‌‌

На этой неделе влюбленные Рыбы легко становятся игрушками своих страстей, а также жертвами противоречивой информации, ложных игр памяти, своих и чужих переменчивых желаний. Не потеряться среди этого хаоса вам помогут дни 20-21 мая: вы получите знак свыше, ценный духовный или моральный ориентир.

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