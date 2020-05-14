Водолей: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Водолеи вправе опираться на свое настроение и привычки, в любой ситуации искать свою личную зону комфорта. Однако стоит следить, чтобы это не наносило ущерба окружающим, в том числе, близким и домочадцам: их интересы могут быть задеты вашими капризами. День благоприятен для невинного хобби, романтики, отдыха, легких развлечений, подходит для бьюти-процедур, выбора косметики и парфюмерии.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Обстоятельства могут поставить Водолеев перед выбором между отношениями с нынешним партнером и бывшим возлюбленным. Нежелательным станет скоропалительное решение, вызванное сиюминутным настроением. Одиноким Водолеям уготованы новые знакомства и романтические связи.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

Водолеям потребуется приложить усилия для того, чтобы адаптироваться к внешним обстоятельствам. Сегодня на вашем рабочем месте могут происходить какие-то перемещения. Если вы работаете в офисе, то могут быть перестановки, передвижки мебели. Ваше положение может поменяться, причем трудно однозначно оценить, к лучшему или к худшему. В чем-то вы выиграете, а в чем-то проиграете.