Рыбы: гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рыбы проведут эти сутки приятно, если примут как данность предложенные им условия и обстоятельства. Сегодня не в почете формальности, а также чрезмерная эмоциональность, ранимость, скрытность, «замороченность» (в том числе, на прошлом). От вас будут ждать демократичности, сочувствия популярным идеям и вкусам, интереса к моде и волнующим всех новостям. День подходит для тусовки, визита в гости.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Не исключено, что Рыбам придется вспомнить мысль о том, что где тонко, там и рвется. Вам придется немало потратиться, гармонизируя ситуацию в личной жизни. Одинокие Рыбы, может быть, не стоит тратить столько сил, если этот человек не готов к отношениям и не отвечает вам взаимностью?

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Если Рыбы работают в сфере транспорта, то проверьте перед дорогой состояние своего автомобиля. Возможно, вы обнаружите поломку, которую придется в оперативном порядке исправлять. Вместе с тем, это благоприятное время для установления новых деловых знакомств. В нужный момент в поле вашего зрения может появиться человек, который поможет вам решить актуальные вопросы.