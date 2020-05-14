Возьмите ответственность за отношения — любовный гороскоп на 15 мая

Почему сегодня стоит разделить ответственность за отношения с партнером, а не отрекаться от чувств?

Овен ‌‌

Овнов в этот день звезды наделят эмоциональностью и повышенной впечатлительностью. Не исключено, что вам захочется увлечь вторую половинку в водоворот флирта и любовных игр. Романтический настрой одиноких Овнов может превратить обычное общение в незабываемую встречу.

Телец

Сегодня не стоит рассчитывать на то, что ваши поступки будут поняты любимы человеком в полной мере. Скорее всего, взаимопонимания Тельцы могут добиться лишь с большим трудом. Одиноким Тельцам в этот день захочется спонтанных романтических приключений.

Близнецы

На протяжении всего дня некоторые Близнецы рискуют ввязаться в конфликт с объектом своей симпатии. Постарайтесь придать обсуждению оттенок конструктивности. Не исключено, что одиноких Близнецов может беспокоить будущее в личной сфере.

Рак ‌‌

Не исключено, что Ракам придется столкнуться с некоторыми сложностями в сфере личных отношений. Если любимый человек преподнес вам неприятный сюрприз, постарайтесь сохранять спокойствие. Раскрепощенность в общении с противоположным полом принесет отличные плоды одиноким Ракам.

Лев ‌‌

Львы, помните, что утро сегодняшнего дня намного гармоничнее вечерней поры. Если вы пока одиноки, не торопитесь делать оптимистичные выводы из знакомства, завязанного в первой половине дня. Львы, связанные узами обязательств, могут обострить отношения с пассией слишком командным тоном.

Дева ‌‌

Многим Девам сегодня не стоит слишком откровенничать со второй половинкой. Вряд ли любимый человек в полной мере оценит вашу искренность. Одиноким Девам желательно решительно отказаться от сомнительных или просто необычных предложений со стороны противоположного пола.

Весы ‌‌

Не исключено, что Весы в этот день будут отчаянно искать справедливости. Однако звезды рекомендуют не тратить силы. Скорее всего, любимый человек и так поймет, что был неправ. Одиноким Весам стоит понять, что иногда объективные обстоятельства могут быть сильнее человека.

Скорпион

В этот день ваш любимый человек может вас огорчить, причем сам того не сознавая и не желая. Лучшим выходом из положения для вас было бы сразу сообщить ему о причине вашего недовольства. Некоторых одиноких Скорпионов астрологические влияния этого дня заставит влюбиться с первого взгляда.

Стрелец

Возможно, чувства и действия Стрельцов могут быть насколько разбалансированными, что они будут думать одно, говорить другое, а делать другое. К вечеру эта тенденция может привести к острому конфликту с пассией. Одиноким Стрельцам звезды советуют не торопиться.

Козерог

Для Козерогов в этот день незаменимым окажется весь их жизненный опыт и знание психологических особенностей противоположного пола. Одиноких Козерогов, скорее всего, ожидают серьезные успехи в устройстве личной жизни. Во многом это будет зависеть от веры в свою привлекательность.

Водолей

Для многих Водолеев настала пора взять на себя ответственность за накопившиеся проблемы в отношениях с любимым человеком. Одиноким Водолеям следует вспомнить, что их активность в общении с противоположным полом в этот день может свернуть горы.

Рыбы ‌‌

У Рыб в отношениях со второй половинкой может произойти переход на новый этап отношений. Возможно, что вы сегодня покажете ему, насколько можете быть верным и преданным партнером. Одиноким Рыбам звезды советуют не строить слишком смелых планов, чтобы потом не разочароваться.

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