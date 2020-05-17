Доверяйте меньше – гороскоп на неделю 18-24 мая

Гороскоп на неделю 18-24 мая 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

В первой половине недели Овны может быть закрыты от общения с окружающими людьми. Возможно, вас разочаруют некоторые знакомые, не исполнив данные обещания. От новых знакомств сейчас лучше воздержаться. Вместе с тем вторая половина недели связана с возобновлением отношений с людьми из прошлого. Возможно, вы случайно повстречаете человека, с которым в прошлом вас многое связывало. Например, вы были закадычными друзьями или подругами, много времени проводили вместе, но потом жизнь разбросала вас. И вот теперь случайная встреча может привести к восстановлению прежних отношений. То же самое относится к тем, кто хотел бы помириться с любимым человеком. Такое тоже вполне возможно в эти дни.

Телец

Первая половина недели у Тельцов может быть связана с нехваткой денег на повседневные нужды. Возможны убытки, кражи, потеря денег, а также задержка с выплатой зарплаты. Воздержитесь от крупных покупок в кредит. В эпицентре всей этой недели будет тема финансов. Личная жизнь в это время отходит по важности на второй план. Во второй половине недели благоприятное время для решения материальных вопросов. Не исключено, что вам откуда-то поступит денежный перевод, вернут долг или выплатят премию на основной работе. Это удачное время для оплаты ранее отложенных покупок в интернет-магазинах. Также это хорошее время для освоения какого-то ремесла, приобретения полезных навыков для рукоделия, ведения домашнего хозяйства, кулинарии и мелкой починки бытовой техники.

Близнецы

Первая половина недели у типичных Близнецов складывается неблагоприятно. За что бы вы ни взялись, всюду будете ощущать сопротивление внешних обстоятельств. Особенно это относится к взаимодействию с влиятельными людьми. Звезды советуют попридержать инициативы. В эти дни могут испортиться отношения с родителями – воздержитесь от обсуждения спорных и принципиальных вопросов. Вместе с тем во второй половине недели у вас может возникнуть желание радикально поменять свою внешность. Конечно, в большей степени это относится к женщинам. Выбирайте яркие и необычные цвета, чтобы стать заметнее среди окружающих. То же самое относится к прическе, макияжу и стилю одежды. Для этих дней характерно сильное желание каким-то образом выделиться из толпы и заявить миру о своих амбициях. Поведение будет достаточно смелым и самостоятельным, усиливаются пробивные способности.

Рак ‌‌

У Раков первая половина недели складывается неблагоприятно для урегулирования юридических вопросов. Старайтесь быть осмотрительнее при вождении личного автомобиля. Возможны неприятности с дорожной инспекцией вплоть до оформления штрафов. Вместе с тем во второй половине недели многие преуспеют в тайной и неофициальной деятельности. Возможно, вас волнует поведение друзей и подруг. Благодаря использованию методов тайной дипломатии и собственной психологической проницательности вы сможете понять суть происходящего. Это хорошее время для изучения и применения духовных практик, эзотерических наук и развития в себе интуиции. Особенно обращайте внимание на сновидения – вам могут присниться вещие сны. У некоторых могут проявиться экстрасенсорные способности.

Лев ‌‌

Первая половина недели выдастся нестабильной и неспокойной. Вы будете мечтать о комфортной жизни, однако, как сказал поэт, «покой вам только снится». Прежде всего, могут происходить непредвиденные ситуации, возрастает вероятность травматизма. Отношения с друзьями могут пережить период недоверия и недопонимания. Вместе с тем во второй половине недели будет благоприятное время для планирования и выстраивания партнерских отношений. Сейчас хорошее время для работы над ошибками, осознания тех моментов, где вы были неправы. В свою очереди и со стороны партнера будет проявлена готовность пойти на уступки и поменять свою позицию, чтобы добиться гармонии в отношениях. Немаловажную положительную роль в улучшении партнерских отношений может сыграть друг семьи.

Дева ‌‌

У Дев первая половина недели складывается неблагоприятно для супружеских отношений. Вам может начать казаться, что партнер ведет себя странно и неискренне, что-то скрывает или пытается вас обмануть. Кроме того, все это время вы будете почувствовать тотальные препятствия во всех делах. Вместе с тем во второй половине недели могут произойти положительные сдвиги во многих сферах и особенно в карьере. Имеет смысл проявить активность, и если вам не нравится ваша работа, поискать варианты получше – удача будет сопутствовать вам в этом. Также это хорошее время для покупки домашних животных: попугаев, тропических рыбок, щенков и котят редких пород.

Весы ‌‌

В первой половине недели лучше не браться за важные дела во избежание осложнений. Не слушайте ничьих советов, принимайте решения по своему усмотрению. Также старайтесь не контактировать с людьми, приехавшими издалека – это может негативно отразиться на вашем здоровье. Вместе с тем во второй половине недели благодаря романтическому настрою к вашей персоне будут проявлять повышенное внимание представители противоположного пола – не исключено неожиданное знакомство и стремительное развитие романа.

Скорпион

У Скорпионов первая половина недели складывается неблагоприятно для рискованных финансовых операций. Вы можете понести убытки, если возьмете на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Воздержитесь от обмена валюты. В романтических отношениях тоже проблемы. Не следует требовать от любимого человека того, чего он по каким-то причинам не желает. Повышается риск измен и ссор. Вместе с тем во второй половине недели может возникнуть сильное желание что-то радикально изменить в условиях своего проживания. Вы захотите передвинуть мебель, начать ремонт. При этом имейте в виду, чтобы все изменения завершились к концу недели. Ведь вскоре ваши намерения могут улетучиться, и вы уже не захотите ничего менять по месту жительства. Также в эти дни можно оформить ипотеку.

Стрелец

У типичных Стрельцов первая половина недели может быть связана с разногласиями в партнерских отношениях. Возможно, вторая половинка не окажет вам должной поддержки в ваших инициативах. Также кто-то из членов семьи не пожелает выполнять возложенные на него обязанности. При всей тяжести ситуации вам будет сложно хоть как-то повлиять на обстановку в семье. Вместе с тем во второй половине недели в отношениях могут начаться перемены к лучшему. Причем вам самим ничего особенного для этого делать не придется. Предоставьте партнеру полную свободу действий. В результате он сделает то, что требуется, взяв на себя ответственность за решение важных вопросов. И в итоге отношения значительно улучшатся. Также это прекрасное время для примирений после ссор и размолвок. Можно проводить работу над ошибками, делать объективные выводы и вносить коррективы в свое поведение и поведение партнера.

Козерог

Первая половина недели у Козерогов может сложиться неблагоприятно для здоровья. Старайтесь одеваться по погоде, избегайте сквозняков – в это время в организме ослабевают защитные силы, и вы становитесь уязвимее к ОРЗ и ОРВИ. Во второй половине неделе рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. Время благоприятствует началу циклов лечебно-профилактических процедур типа закаливания, спортивных тренировок. Одновременно это удачное время для корректировки структуры своего питания и оздоровительных диет. Все это поможет вам укрепить защитные силы организма. Добавьте в рацион питания чай с использованием имбиря.

Водолей

Первая половина недели складывается неблагоприятно для развития романтических отношений. Вам может показаться, что любимый человек не уделяет вам достаточного внимания и ведет себя отстраненно. Кроме того, вас могут мучить подозрения в неверности. Не пытайтесь исправить ситуацию, сделав дорогой подарок любимому человеку. Тема финансов вообще не должна вставать между вами в эти дни. Вместе с тем во второй половине недели многие будут настроены на романтическую волну. Вас будут привлекать вопросы любви, личных отношений. Возможно, получит новое развитие начатая ранее романтическая связь. Если вы находитесь в размолвке с любимым человеком, то может произойти примирение и возобновление отношений. Усиливается чувство ностальгии по прошлому, по ушедшей любви и старым сердечным привязанностям. Поэтому могут быть предприняты попытки отыскать людей из своего прошлого.

Рыбы ‌‌

У типичных Рыб первая половина недели может быть связана со спорами и разногласиями в семье. Особенно это касается взаимоотношений с представителями старшего поколения в семье: родителями, бабушками и дедушками. В это время ваши намерения могут столкнуться с резким противодействием. Чтобы не обострять ситуацию, сделайте паузу и подождите, не нагнетайте атмосферу. Вскоре вы получите то, что хотели, но уже без нервов и конфликта. Во второй половине недели вам, возможно, придется принимать гостей в своем доме или самим уезжать в гости к родственникам. На этой неделе вы можете возобновить отношения с родственниками, которые ранее были прерваны. Психологически многие из вас могут почувствовать ностальгию по общению с близкими. Также это хорошее время для благоустройства и украшения жилища.

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