Чувства и эмоции по знакам зодиака

Насколько вы эмоциональны и чувственны, можно понять исходя из вашего знака зодиака. Проверим?

Овен

Это яркая эмоциональность, импульсивные проявления. Эмоции Овна не равны его чувствам, а сами чувства нуждаются, чтобы их заботливо поддерживал кто-то заинтересованный. Другими словами, Овен скорее пылок, чем сентиментален.

Телец

Телец ненавидит слишком яркие эмоции – они неуместны, по его мнению. Чувства Тельца глубокие, прочные, но до сердца добраться не так-то просто. Потому что Телец, во-первых, недоверчив, а во-вторых, – он страшно тормозит.

Близнецы

Легкая, даже летучая эмоциональность. Вот была эмоция, а вот ее уже нет. Чувства? Чувства непрочные, невесомые, а есть ли они вообще?.. Близнецы и сами не знают.

Рак

Это короли и королевы сентиментальности и слезливых чувств, как в лучших мелодраматических сериалах. Эмоции глубокие, палитра широкая, в общем-то, Раки – образцы того, как надо чувствовать.

Лев

Львы частенько эмоционируют ярче, чем оно того стоит. Самое глубокое чувство – чувство собственного достоинства, а вот чувство жалости им мало понятно.

Дева

Эмоции Дев у-по-ря-до-че-ны! Это самое главное, что о них нужно знать. Чувства – правильные, хотя частенько в душе Девы есть что-то совершенно неорганизованное, нелогичное, странное…

Весы

Весы лидируют в борьбе за звание того, кто проявляет эмоции красивее всех. Даже если внутри Весов буря из разнокалиберных чувств, наружу будет выдано что-то мягкое, летящее, понятное и приятное.

Скорпион

Интенсивные эмоции, противоречивые чувства. Драма, накал, трагедия. У Скорпионов никаких полутонов!

Стрелец

Стрельцы не очень жалуют негативные эмоции в целом, так что они довольно радостны и жизнелюбивы. Но! Это не касается гнева – вот его они и испытывают, и выражают часто.

Козерог

Козероги почти всегда не понимают своих эмоций (или не принимают их), так что по эмоциональности они где-то на уровне грузовика (то есть никакие). Ну а чувства – глубокие, настоящие, да.

Водолей

О, это самые оригинальные и странные эмоции, которые видел мир. Они настолько необычные, что у каждого Водолея свой странный набор чувств и эмоций.

Рыбы

Сентиментальность и склонность уходить в иллюзорный мир формируют в Рыбах чувственную душу, склонную, однако, таить свои эмоции, не открывая их каждому. Но если вы попросите рассказать, что они чувствуют, Рыбы расскажут заодно, и что чувствуете вы – настолько они понимают и свои, и чужие чувства.

Дарья Лопушкова

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.