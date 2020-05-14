Как победить лень и добиться своих целей

Случается, что мы загораемся какой-то целью или идеей, начинаем двигаться к ней: заводить знакомства, создавать проекты, писать, искать, творить — а потом вдруг все останавливается. Почему так происходит?

Нам становится действительно лень, находятся более важные дела. Это происходит потому, что внутри нас есть некая установка, программа, которая говорит: «Нет, тебе этого нельзя делать», и мы неосознанно ей следуем. Как можно с этим бороться?

Если что-то давно откладывается и не делается, есть смысл задаться вопросом: «Кому будет плохо, если у меня будет это (если я завершу это дело, если достигну успеха и т.п.)?» Вопрос, возможно, покажется немного странным, но это только первая реакция. Как ни странно, если хорошенько подумать, оказывается, что успех может вызвать, например, чью-то зависть и отношения со значимым человеком испортятся, роли внутри семьи поменяются и кто-то будет страдать, новые свершения откроют такие перспективы, к которым мы или наши близкие не готовы.

Поэтому мы и «оттягиваем» момент завершения, а вместе с ним и все эти возможные (да, именно возможные, но почему-то показавшиеся нам очень значимыми) варианты развития событий.

Осознание этого «второго дна» и продумывания планов о том, как взаимодействовать в такой ситуации может привести к внезапному исчезновению лени и приливу сил.

«Зачем мне это?» — тоже хороший и своевременный вопрос. Иногда, когда мы что-то планируем и ставим цели, то руководствуемся сиюминутными выгодами, а они могли поменяться со временем. Или же мы просто могли про них забыть — сама реализация оказалась настолько тяжелой, что стерла возможные выгоды. Поэтому сейчас самое время про них вспомнить и подумать над тем, актуальны ли эти бонусы, быть может и нет, но на их место можно поставить что-то другое, тоже важное. И тогда снова станет понятно, к чему мы идем.

«Чья это цель?» — еще один, казалось бы, странный вопрос. Но практика показывает, что здесь также может скрываться причина саботажа на пути реализации задуманного. Так бывает, что мы хотим чего-то за компанию, потому что мне кто-то что-то сказал, потому что так хотел значимый для меня человек. К сожалению, иногда мы принимаем чужое за свое.

Планирование большого пути к цели и разбиение его на этапы — тоже может быть хорошим помощником. Иногда нас пугает масштабность необходимых для завершения проекта действий и руки опускаются от того, сколько всего нужно сделать. Но если путь разбит на маленькие кусочки — этапы, все становится гораздо легче и реальнее. Поэтому пошаговое описание (да, именно описание на бумаге или в крайнем случае в компьютере) может помочь сдвинуться с места и начать действовать.

И самое главное: всегда и при любых обстоятельствах будет здорово, если вы окружите себя теми, кто в вас верит, подбадривает, говорит слова поддержки и помогает. Ресурс помощи друзей и близких имеет очень большое значение, особенно, когда к цели идти долго и, кажется, что довольно тяжело.

Джессика Франтова

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.