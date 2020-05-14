Астромедицина: как уберечь здоровье по гороскопу

Благодаря астрологии можно узнать не только свои сильные и слабые стороны, черты характера и даже свое будущее, но и склонность к определенного вида заболеваниям.

Конечно, не факт что все проявится именно так, как описано древними астрологами, но прислушаться стоит. Разберемся, какие «слабые места» имеют представители разных знаков зодиака.

Овен

Со знаком Овна связаны голова и нос. Вообще темперамент Овна – это что-то очень сильное и яркое, поэтому проблемы со здоровьем проявляются из-за бурных негативных эмоций. В порыве гнева и ярости Овны могут творить такое, из-за чего случается большинство травм. Так что держите голову в холоде, сохраняйте рассудок и берегите себя.

Телец

Тельцы должны беречь свое горло. Фарингиты и потеря голоса – типичные проблемы Тельцов. Теплый шарф и полное спокойствие – ваше всё. Кстати, знатоки рекомендуют Тельцам носить бусы на шее – так горло будет надежно защищено любимыми камнями.

Близнецы

Болезни Близнецов связаны с нервным перенапряжением. Сухость кожи, нервные срывы – все это последствия напряженного графика и высокой занятости. Чтобы всегда быть в форме, помните о расслаблении: массажи, медитации и горячие ванны со свечами – ваши лучшие помощники.

Рак

Рожденные под знаком Рака частенько испытывают проблемы с желудком, если, конечно, они питаются не совсем правильно и много нервничают. Для профилактики – следите за тем, что вы едите и тем, что вы чувствуете.

Лев

Львы привыкли взваливать на себя порой больше, чем могут вынести. Все дело в завышенном самомнении и привычке брать ответственность не только за себя, но и за своих подопечных. От подобных перегрузок страдает позвоночник – так что при болях в спине просто скиньте часть ноши.

Дева

Знак Девы заведует кишечником – так что все проблемы с выведением того, что уже не нужно, приписывают именно этому знаку. Корни проблемы гораздо глубже: подумайте, что заставляет вас быть жадным и удерживать то, что вам больше не нужно.

Весы

Весы – довольно хрупкий знак зодиака. Любые стрессы негативно сказываются на здоровье Весов, но наиболее уязвимый орган – почки. Ключ к здоровью – общение с правильными людьми, которые влияют на вас положительно.

Скорпион

Знак Скорпиона заведует репродуктивной системой. Вообще вся наша сексуальность, стремление продолжить себя, соединившись с тем, кого мы любим, управляется именно Скорпионом. Поэтому проблемы в чувственной и сексуальной сфере сопровождают тех Скорпионов, которые не принимают себя и свои естественные стремления.

Стрелец

Стрелец – знак масштабности и оптимизма. Стрельцы обожают все крупное, долгоиграющее, а еще они очень любят поесть. Первой жалобу подает печень, так что Стрельцам звезды советуют уменьшить количество жирного в рационе. Это, конечно, не значит, что нужно сидеть на обезжиренном твороге, но немного скорректировать меню все же стоит.

Козерог

Уязвимая часть Козерога – колени. Колени – это опорная часть всего скелета, поэтому как только Козерог теряет опору в самом широком смысле, колени начинают поскрипывать. Вообще Козероги славятся своей сухостью – и физической, и душевной. Поэтому всякие переломы, ревматизмы, депрессия (если рассматривать ее как «сухость души») – то, что сопровождает Козерога, если он забывает об отдыхе, хорошем питании и свежих эмоциях.

Водолей

Самому необычному знаку зодиака – самые необычные недуги. Вообще Водолеи чем-то похожи на Близнецов: та же тонкая нежная нервная система, да только еще тоньше и еще нежнее. Поэтому Водолеев часто преследуют судороги, растяжения, нарушения кровообращения и все его последствия. Чтобы избежать водолейских бед, необходимо просто вовремя возвращаться себя с небес на землю, заботиться о теле и успокаивать ум.

Рыбы

Знак Рыб заведует иммунной и эндокринной системами. Также Рыбы больше других подвержены зависимостям всех мастей: пока они пребывают в собственном мире грез, они чувствуют себя здоровыми. Но как только приходится сталкиваться с суровой реальностью, здоровье Рыб резко подкашивается. Поэтому необходимо беречь себя от суровой работы, суровых отношений и вообще всего сурового, острого, жесткого.

Дарья Лопушкова

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