В постели возникнут проблемы — сексуальный гороскоп на 14 мая

От секса сегодня не только приятные эмоции, но и проблемы. Поэтому подумайте несколько раз, прежде чем соблазнять вторую половинку.

Овен

Возможно, вторая половинка не готова к вашим далеко идущим планам в сексе. Откровенные фантазии, эксперименты и расширение границ – все это пугает ее, но возбуждает вас по щелчку пальцев. Подумайте, сможете ли вы найти компромисс или стоит уже сейчас поменять партнера?

Телец

Слишком много странностей в вашем сексе? Не пора бы поговорить об этом со второй половинкой? Сегодня как раз тот день, чтобы поменять правила игры и исключить некоторые вещи из интимных отношений.

Близнецы

Вам таки неймется получить новый эротический опыт. Почему бы не попробовать что-то экзотическое? Например, связывания или съедобное белье. Только не ищите идеи в одиночку, привлеките вторую половинку.

Рак

Общаться со второй половинкой сегодня – издевательство над самим собой. Критика, язвительные шутки, спор – все это будет сопровождать каждый диалог. Лучше занимайтесь сексом – там говорить необязательно.

Лев

Похоже, вы не даете второй половинке свободы действий и мысли в постели. Пусть она проявит активность и покажет себя во всей красе. Поверьте, вы увидите партнера в другом свете, если позволите ему править сексом.

Дева

Ваше эго страдает. Возможно, все дело в карантине или в работе, но самооценка падает с каждым днем. Попробуйте поднять ее с помощью секса. Докажите и себе, и второй половинке, что вы настоящий секс-гуру и лучше вас, возможно, никого нет.

Весы

Не устанем повторять: креативность можно использовать и в постели. А сегодня она как раз готова проявить себя. Попробуйте порисовать на теле своего партнера, придумать новые эротические техники или секс-сценарий – не сдерживайте полет мысли.

Скорпион

Звезды голосуют за изменения в привычном для вас сексе. Найдите третьего в вашу спальню, закажите секс-игрушки вместе с партнером или сделайте это на балконе – погода как раз супер. Сегодня вам нужно расширять эротические границы.

Стрелец

Добавьте креативность в секс. Снимите эротический фильм, напишите секс-рассказ, нарисуйте пищевыми красками на теле второй половинки картину – сделайте привычный секс частичкой искусства.

Козерог

Вторая половинка хочет вас и в спальне, и на кухне, и в ванной, поэтому вам не остается ничего другого, как перемещаться в ее объятиях по квартире и придаваться любви везде, где это возможно.

Водолей

Прежде чем открывать рот и поднимать важные вопросы любви, убедитесь, что вторая половинка вас слушает. Ее внимание, а также быстрое согласие можно добиться легким способом – перед разговором «наденьте» костюм Евы.

Рыбы

Убедитесь, что вы оценивайте ваши отношения правильно. Возможно, умопомрачительный секс не дает вам взглянуть на вашу связь адекватно. Возможно, вы любите не вторую половинку, а секс с ней. Что же будете делать, когда страсть сойдет на нет?

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