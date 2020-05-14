Стоит ли играть в отношениях

Мы все играли в различные игры в детстве. Были ли эти игры лишь прелюдией забав во взрослом возрасте?

Выстаивание ходов и стратегий, контр-выпады, прятки... Как часто мы используем приемы из детства для выстраивания отношений и, если такая реальность — отношения, нужно ли постоянно играть, чтобы их поддерживать?

Ведь иногда хочется просто, не думая про возможный следующий ход «противника», насладиться моментом и редкой роскошью - быть собой. Участвуя в обоюдной игре, мы часто заигрываемся, принимая на себя чужую роль, которая совсем не соответствует нашей сути, но так подходит под ожидания другого. Вживаемся в инородную поведенческую маску и все для того, чтобы наш «пазл» сложился с «пазлом» второго игрока. Тем самым в большинстве случаев мы загоняем себя в невыгодную перед собой ситуацию. В ситуацию, когда нужно вскрывать карты, но ты боишься, что, вскрыв их, ты окажешься в дураках! Частенько так и выходит.

Это стремление получить большее, получить невозможное с той позиции, которую мы на самом деле занимаем, толкает нас на игру. Игра с собственными представлениями и принципами, игра с внутренними желаниями в угоду такого заветного выигрыша-расположение другого человека.

Иногда вступление в игру происходит неосознанно. Но, когда мы намеренно выстраиваем стратегию не равно ли это — лжи? Лжи собственному «я», да и партнеру тоже?Может, если приходиться играть, то отношения все же обречены на финал? Ведь мы не можем стать по-настоящему счастливыми в чужом обличии с навязанными мыслями и поведением. Счастливые двое — это те, кто являются собой и принимают друг друга без каких-либо масок.

Я не за предельную честность, граничащую с простотой, но я за то, чтобы люди оставались теми, кем являются и всегда были откровенны и искренни в своих действиях и «ходах».

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