4 этапа, которые проходит психика во время самоизоляции

Сегодня наш мир сузился до размера собственной квартиры.

Те внутренние процессы, которые мы в обычной жизни не замечали, во время самоизоляции начали выходить на первый план и отравлять жизнь. С одной стороны, это сильно давит на психику, с другой - позволяет наконец-то остановиться и разобраться с тем, что накопилось внутри. А может быть, снять социальные маски и познакомиться с самим собой, настоящим.

Многие самоизолировались по собственному желанию ещё до начала пандемии. Это явление называется «ретрит» или «випассана». Люди уезжали из мегаполисов для того, чтобы побыть наедине с собой. С нынешней изоляцией, в которой все оказались, разница лишь в одном - доступность интернета, новостей и, может быть, работа на удалённо.

Теперь у всех появилось время поисследовать свой внутренний мир и найти там ресурс для полной, осознанной жизни, отбросить наносное и лишнее. Результат от такой работы: спокойствие, включенность в жизнь, уверенность в своих действиях. Но не каждый, к сожалению, даже если хочет, может постигнуть эти знания и навыки самостоятельно.

Андрей Вишняков более 15 лет работает как психолог. Он на себе проверил восточный подход и прошёл многочисленные ретриты. Теперь в своей работе успешно сочетает оба метода: психологию и восточные практики. Такой нестандартный подход оказался востребованным именно сегодня, во время самоизоляции.

Ведь именно сейчас, взаперти, психика проходит 4 стадии: шок-отрицание, агрессия, депрессия, принятие. Многие люди застряли на второй, кто-то добрался до третьей и очень мало людей смогли преодолеть все четыре.

Очень сложно разбираться самостоятельно со всплывающим из бессознательного психологическим материалом. Поэтому на время карантина Андрей запустил ежедневные прямые эфиры в Instagram, превратив их в своеобразный ретрит-знакомство людей с их психикой, внутренним миром, архетипами психологических травм.

Может быть такие занятия помогут нам научиться слушать себя? И мы наконец-то обратим внимание на то, что происходит с природой и начнём её беречь её и жить в гармонии с миром.

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