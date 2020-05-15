Что будет после пандемии: прогноз астролога

Павел Андреев, автор 4 бестселлеров по астрологии, к мнению которого прислушиваются успешные предприниматели и представители шоу-бизнеса, рассказал о том, как будут развиваться события.

В природе не бывает плохого и хорошего. Каждый процесс несет свое предназначение. Лесной пожар чистит. Хищники регулируют численность травоядных. Ураганы выравнивают климатический дисбаланс. По роду деятельности астролог — это, в первую очередь, наблюдатель и исследователь, он не имеет права давать оценки, занимать позицию и допускать влияние эмоций.

Когда разговор заходит о последствиях пандемии, подсознание начинает рисовать черно-красно-коричневыми красками самые ужасные сюжеты: костюмы химзащиты, голод, зомби — то, чем Голливуд насытил и без того встревоженные умы и сердца.

Холодный свет звезд действует на астролога отрезвляюще и напоминает о связи космического с микроскопическим. Планеты не регулируют невидимыми лучами вспышки вируса. Речь идет о более тонких механизмах влияния, которые за последнее столетие выявила и неплохо изучила квантовая физика.

Но мы можем ориентироваться по планетам, как по часам. Их положение не дает человеку позабыть: он до сих пор часть той самой природной биомашины, где у всего своя роль и свое место.

Итак, первое. Можно ли было такое предсказать?

Да, и некоторые астрологи это делали, заранее было сложно понять природу кризиса, но глубокие структурные изменения сознания, государственных институтов и экономики было заметно «издалека».

Второе. Было ли такое раньше?

Да, в районе Первой Мировой и революции в нашей стране, затем после Великой Отечественной и в начале Холодной войны, еще позже — накануне перестройки, когда один за другим умирали генсеки, рушилась Берлинская стена и прежнее мироустройство.

Третье. Сколько будет длиться?

Мы прошли эпицентр в марте. К началу июня текущая волна напряжения «рассосется». И некое звонкое послесловие мы услышим в декабре.

Четвертое. Это когда-нибудь закончится?

Стабильность и затишье встречаются в природе лишь в могиле. Жизнь отличается динамизмом, постоянными переменами. Кризис тональности-модальности начала 2020 завершится в конце 2020. Но это не значит, что всем можно жить как прежде. Стоит понять, что текущий кризис не является случайной вспышкой случайной эпидемии, у него множество слоев и подводных течений. Главные вирусы всегда живут в мышлении и поведении.

Пятое. Что будет в декабре?

Экономическая и политическая волна. Второе пришествие пандемии лично мне кажется маловероятным. Экономический кризис связан с объективной рецессией и перегретостью рынков. Безработица в США на уровне депрессии 30-х годов, вялая Европа и достаточно бойко оправившийся Китай, чья экспортная экономика еще не успела переориентироваться на внутренний спрос, создают интересный баланс сил. Я считаю, что пока преждевременно говорить о смерти доллара и переносе мировой финансовой столицы из Нью-Йорка в Дубай или Шанхай, а технологической — в Индию, но в словах Павла Дурова о закате Кремниевой Долины есть доля истины.

Шестое. Каковы последствия?

По результатам проживания декабря станет видно. Но следующий формат кризиса мы увидим к началу февраля 2021 года, и от этого момента по нарастающей пойдут волны (май-июнь 2021 года, декабрь 2021 года). В условиях турбулентности, хаоса и неопределенности наша страна всегда выходила в лидеры, пробуждалась ото сна, заходила в новый цикл реформ. Это не второй сезон Холодной войны, это не второе пришествие 90-х, но это нечто совершенно новое — то, что пока до конца не знает никто.

Планета Уран, под флагом которой пройдет 2021, всегда приносит обновление, технологический ренессанс, растворение однополярной диктатуры как внутри отдельных стран, так и на земном шаре в целом.

Седьмое. Что мы увидим в июне?

Новую инфокампанию:

— «удачные испытания вакцины»;

— «резкое снижение заболеваемости»;

— «оказывается, неправильно лечили, ИВЛ были не нужны»;

— «оказывается, активный образ жизни, солнце, ветер, работа помогают еще лучше, чем карантин»;

— «оказывается, этим болели еще с осени 2019-го, и у населения выработался иммунитет».

Вслед за этим к августу восстановится привычный ритм, но ненадолго.

Как известно, нет иммунитета лучше, чем осознанная жизнь, опора на здравый смысл, умение критически и свободно думать своей головой, заботиться о физическом и душевном здоровье.

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