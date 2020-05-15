Каких мужчин предпочитают дамы разных знаков

Миллионы мужчин стараются угодить своей возлюбленной и покорить ее сердце.

Астрологи считают, что ключ к девушке кроется в особом коде, зашифрованном в зодиакальной характеристике каждой женщины.

Женщина-Овен мечтает о мужчине-друге, который сможет выслушать и не устроит скандал на ровном месте. Представительницы этого знака не готовы быть с кавалером, у которого есть хорошее чувство юмора, иначе его придется делить с кем-то еще.

Женщина-Телец не может иметь рядом с собой командира, который лишит ее свободы. Ей важно командовать самой. При этом представительницы этого знака рассчитывают, что рядом будет мужчина, который сможет ее поддержать.

Близнецам подойдет образованный и интеллигентный преподаватель или врач. Такой человек всегда погружен в работу и не претендует на гордое звание главы семьи. С таким ответственным ухажером женщина-Близнец готова пойти на край света.

Раки ценят надежных, стабильных и дисциплинированных мужчин. Зачастую представительницы этого знака находят своего возлюбленного в компании друзей или знакомых.

Вкусы женщины-Льва отличаются от общепринятых стандартов. Например, ее сердце покорит лишь тот, кто способен среди ночи достать с неба луну. Именно поэтому под их очарование часто попадают художники, музыканты и писатели.

Женщина-Дева мечтает о ранимом и чувственном мужчине. Ей не хватает заботы и ласки. Взамен представительница этого знака предлагает настоящую верность и бесконечную поддержку.

Весы согласятся на предложение того молодого человека, который вдохновит ее на большие свершения. Представительница этого знака захочет быть с сильным, энергичным и талантливым мужчиной. Также Весам важно хотя бы иногда слышать от кавалера о своих достоинствах.

Женщинам–Скорпионам важно, чтобы мужчины интересовались их внутренним миром. Именно поэтому она ищет поддержку и защиту.

Женщина-Стрелец ненавидит романтику и требует конкретных поступков от молодого человека. Ее любовь нельзя купить за букет цветов или вкусный торт. Именно поэтому она любит, когда мужчина проявляет смекалку. Девушкам-Стрельцам нравится настоящий отдых с приключениями во время отпуска. Подобное внимание обязательно растопит сердце девушки.

Женщину-Козерога сможет заинтересовать только деятельный молодой человек. В ее концепцию идеального мужчины входят здравый оптимизм, житейская мудрость, авантюризм и ответственность.

Запросы женщина-Водолея касательно будущего супруга могут различаться день ото дня. Внутренние сомнения и постоянные душевные метания часто приводят к ссорам и конфликтам с молодыми людьми. Таким девушкам сможет угодить только настоящий мужчина, который не спросит разрешения войти или остаться, а сделает так, как считает нужным.

Женщина-Рыбы боится доверять мужчинам. Ей импонируют мужественные, организованные и целеустремленные кавалеры. Часто Рыбы выбирают нежного романтика.

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