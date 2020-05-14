Знаки зодиака, кто начнет красивую историю любви в 2020 году

Одинокие люди уделяют много времени поиску пары. Астрологи вычислили 3 знака зодиака, которые начнут в 2020 году красивую любовную историю.

Близнецы возглавляют список знаков, которых ждет прекрасная история любви в этом году. Звезды предсказывают, что несмотря на любовь представителей знака к постоянной смене партнеров, наступает период, когда они смогут по-настоящему влюбиться и захотеть остепениться. Их история может начаться как с дружбы, которая в этом году неожиданно для обоих перерастет в романтические отношения, так и с возобновления романа с кем-то из бывших. Осознание любви к давно знакомому человеку придет не сразу, Близнецам придется пройти через проверку чувств, но именно этот период подарит им ощущение счастья и окрыленности.

Овну нынешний год несет кардинальные перемены на любовном фронте. Жесткие по характеру Овны постоянно работают в быстром темпе и обычно сосредоточены на достижении собственных целей. Но астрологи предсказывают, что именно в 2020 году Овен готов будет снизить ритм жизни, оглядеться по сторонам и уделить некоторое внимание поиску подходящего партнера. И в этот период звезды предсказывают ему случайную встречу, которая, неожиданно для Овна, перерастет в бурный роман. В этой ситуации Овну придется нелегко, поскольку ему придется столкнуться с бурей эмоций, которые он глубоко прячет в обычной жизни. Его будут обуревать внутренние противоречия, но чувства будут так сильны, что Овен сделает все, от него зависящее, чтобы эта любовная история переросла в длительные отношения.

Водолей в 2020 году будет переполнен энергией любви и при любой возможности будет назначать свидания. Однако, ему нужно для начала переосмыслить предыдущий опыт и не наступить на те же грабли. Чтобы в этот раз все сложилось удачно, Водолею необходимо стать более открытым и перестать зацикливаться на себе. Чем более романтичным станет его подход к новым отношениям, тем больше шансов, что удастся рассмотреть избранника поближе. Водолей имеет все шансы в этом году встретиться со своей второй половинкой и построить гармоничные отношения при условии, что не будет ревновать по любому поводу.

Отсутствие вашего знака в списке никак не помешает вам быть счастливым в любви в этом году.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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