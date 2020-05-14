Фразы, которые не стоит говорить мужчинам

Любой любящий мужчина всегда старается быть для своей половинки рыцарем в сверкающих доспехах.

Но иногда, девушки, в порыве ссоры или просто для того, чтобы указать своему молодому человеку на его ошибку, используют выражения, которые могут очень сильно задеть и даже пошатнуть стабильность в отношениях. Вот некоторые фразы, которые не стоит употреблять в общении с мужчинами.

Ты меня совсем не ценишь/не понимаешь.

Чтобы ваш мужчина лучше вас понимал, просто поделитесь с ним своими мыслями и переживаниями. Любую ситуацию можно решить с помощью адекватного диалога. Достаточно сказать что-то вроде «Дорогой, меня кое-что беспокоит. Давай это обсудим». В этом случае мужчина почувствует, что вам важно его понимание, и сам постарается максимально вникнуть в вашу мысль. Это позволит начать обсуждение проблемы в позитивном ключе.

Нам нужно кое о чём поговорить.

Фраза, на первый взгляд, абсолютно нейтральная, но большинство девушек применяют её, чтобы подогреть интерес и заставить мужчину думать, что он что-то сделал не так, или о чём-то забыл. Обычно такие фразы говорят по телефону, когда нет возможности обсудить проблему здесь и сейчас. Накручивание мыслей в голове влияет на эмоциональное спокойствие и общую продуктивность. Если вопрос действительно серьёзный, лучше будет сказать «Нам нужно поговорить по поводу...». Зная предмет проблемы, можно не спеша всё обдумать и прийти к какому-то продуктивному решению.

А вот мой бывший...

Любого мужчину крайне задевает всякое сравнение, особенно с бывшими партнёрами. После подобного сравнения, подсознательно появляется мысль о том, что женщина не ценит своего избранника и жалеет об упущенных отношениях. К этой же категории можно отнести фразу «А парень Светы...» Не сравнивайте свои отношения с чужими, вы не знаете, что происходит внутри этих самых отношений. Да и, возможно, парень этой самой Светы ведёт себя по-другому, потому что она поддерживает его и не позволяет себе подобных сравнений.

Твои увлечения глупые и бесполезные.

Любой мужчина в душе всегда остаётся ребёнком. Нам нравится дурачиться и веселиться в любом возрасте. И наши увлечения являются для нас отдушиной. Чем-то что помогает нам расслабиться и перезарядиться. Поэтому, каким бы не было хобби вашего мужчины, не попрекайте его, ведь это то, что приносит ему эмоциональный комфорт, что в свою очередь, благоприятно влияет на отношения.

Ты должен...

Никогда не используйте подобные фразы, ведь это самая худшая фраза, которую можно сказать любому человеку. Мужчина по своей природе свободолюбивое создание. И когда он слышит от своей спутницы подобные фразы, он, вероятнее всего, придёт в возмущение. Да и вообще, отношения — штука добровольная, поэтому в них не может быть подобных разговоров. Можно сказать «Я бы хотела, чтобы ты...» Если ваш избранник вас действительно любит и ценит, он прислушается и постарается сделать всё, чтобы вы были счастливы.

Любые отношения — это безусловно тяжёлая работа. Общайтесь, обсуждайте проблемы, вместе принимайте решения. И тогда в отношениях воцарится любовь и гармония.

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