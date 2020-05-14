Гадалка рассказала, когда появится вакцина от коронавируса

Таро – великолепный инструмент для ответов на многие вопросы.
Один из самых животрепещущих вопросов сейчас – когда же, наконец, появится вакцина от коронавируса. Мы выложили четыре карты: на лето 2020, осень 2020, зиму 2020-21 и весну 2021, чтобы понять, появится ли она в ближайший год, и если да, то когда. Итак, вот что ответили карты.
Очень многообещающая карта. Она означает материальную выгоду, благосостояние, отличное здоровье, вообще жизнь без проблем. Еще она говорит о том, что была проделана большая работа, и результат очень, очень достойный. Не верится, конечно, что вакцина будет готова уже этим летом, однако карты намекают, что что-то позитивное будет достигнуто. С другой стороны, это может быть первый этап исследования и опробирования вакцины, тем не менее – очень успешный и изобильный, результативный. Или же просто усиленная работа по изобретению средства, которое спасет, наконец, мир.
Это карта большой силы сопротивления неприятностям, карта оборонительной позиции, карта выдержки. Похоже на то, что осенью мы снова вступим в сложный период, а вакцины все же еще не будет, однако состояние будет такое: еще немного, и все решится. Это карта успеха, еще не пришедшего, но который уже почти наступил.
Семерку кубков считаю картой иллюзий, бегства от реальности, но нас в отношении нашего вопроса интересует то, что эта карта тесно связана с Нептуном, а он, в свою очередь, повелевает всеми лекарствами, вакцинами, химией и фармакологией. Похоже на то, под Новый 2021 год Дед Мороз сжалится над всеми нами и подарит-таки средство от коронавируса. Очень, очень надеемся!
Карта говорит сама за себя: Отшельник – это карта изоляции (нет, не факт, что снова придется быть на карантине, хотя…) и периода изучения, исследования. Вполне возможно, что это будет время наблюдения за результатами вакцинирования, поиск новых методов лечения, защиты от вируса. В любом случае, Отшельник всегда готовит нас к тому, что социальные контакты будут ограничены, а вот результаты труда – выдающимися.
Получается, что вакцина, скорее всего, будет изобретена следующей зимой. По крайней мере, так считают карты Таро.
Дарья Лопушкова
Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.