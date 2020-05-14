Гадалка рассказала, когда появится вакцина от коронавируса

Таро – великолепный инструмент для ответов на многие вопросы.

Один из самых животрепещущих вопросов сейчас – когда же, наконец, появится вакцина от коронавируса. Мы выложили четыре карты: на лето 2020, осень 2020, зиму 2020-21 и весну 2021, чтобы понять, появится ли она в ближайший год, и если да, то когда. Итак, вот что ответили карты.

Лето 2020 – Девятка монет

Очень многообещающая карта. Она означает материальную выгоду, благосостояние, отличное здоровье, вообще жизнь без проблем. Еще она говорит о том, что была проделана большая работа, и результат очень, очень достойный. Не верится, конечно, что вакцина будет готова уже этим летом, однако карты намекают, что что-то позитивное будет достигнуто. С другой стороны, это может быть первый этап исследования и опробирования вакцины, тем не менее – очень успешный и изобильный, результативный. Или же просто усиленная работа по изобретению средства, которое спасет, наконец, мир.

Осень 2020 – Девятка жезлов

Это карта большой силы сопротивления неприятностям, карта оборонительной позиции, карта выдержки. Похоже на то, что осенью мы снова вступим в сложный период, а вакцины все же еще не будет, однако состояние будет такое: еще немного, и все решится. Это карта успеха, еще не пришедшего, но который уже почти наступил.

Зима 2020-21 – Семерка кубков

Семерку кубков считаю картой иллюзий, бегства от реальности, но нас в отношении нашего вопроса интересует то, что эта карта тесно связана с Нептуном, а он, в свою очередь, повелевает всеми лекарствами, вакцинами, химией и фармакологией. Похоже на то, под Новый 2021 год Дед Мороз сжалится над всеми нами и подарит-таки средство от коронавируса. Очень, очень надеемся!

Весна 2021 – Отшельник

Карта говорит сама за себя: Отшельник – это карта изоляции (нет, не факт, что снова придется быть на карантине, хотя…) и периода изучения, исследования. Вполне возможно, что это будет время наблюдения за результатами вакцинирования, поиск новых методов лечения, защиты от вируса. В любом случае, Отшельник всегда готовит нас к тому, что социальные контакты будут ограничены, а вот результаты труда – выдающимися.

Получается, что вакцина, скорее всего, будет изобретена следующей зимой. По крайней мере, так считают карты Таро.

Дарья Лопушкова

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