Лев: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Львам не помешает заново оценить обстановку на предмет скрытых угроз. Возрастает риск халатности и тайного вредительства, а также ущерба в результате прежней слепоты, лжи, небрежности. Полезно убедиться в четкой работе систем охраны, мониторинга, защиты денег и данных. Изучение возможных угроз и утечек стоит сделать частью любой работы, от которой зависит ваша безопасность или репутация.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Львы, помните, что утро сегодняшнего дня намного гармоничнее вечерней поры. Если вы пока одиноки, не торопитесь делать оптимистичные выводы из знакомства, завязанного в первой половине дня. Львы, связанные узами обязательств, могут обострить отношения с пассией слишком командным тоном.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Сегодня для Львов будут актуальными вопросы карьерного продвижения и контактов с вышестоящим начальством. Возможно, вам поступит информация, которая пойдет вразрез с вашими карьерными ожиданиями. Например, обещанное назначение на новую должность пока могут отложить. Тем не менее, продолжайте прилгать усилия в достижении поставленной цели.