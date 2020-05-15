Дева: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Девам отказаться от переговоров, либо вести их максимально осторожно. Также, сегодня не стоит начинать или возобновлять сотрудничество, включаться в конкурентные игры или в интриги. Вас могут спровоцировать, оболгать, выставить в смешном или дурном свете. Лучше отложить на время совещания и собеседования. Опасны признания. В безвыходном случае выручит дружеская поддержка.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Многим Девам сегодня не стоит слишком откровенничать со второй половинкой. Вряд ли любимый человек в полной мере оценит вашу искренность. Одиноким Девам желательно решительно отказаться от сомнительных или просто необычных предложений со стороны противоположного пола.

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У Дев не лучший день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Ваш контрагент внезапно может изменить прежнюю позицию, и достигнутые предварительные договоренности зависнут в воздухе. Вместе с тем, это хорошее время для урегулирования юридических споров. Также может укрепиться ваша деловая репутация.