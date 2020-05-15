Весы: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Весы столкнутся с чужой или своей небрежностью. Возрастает риск проблем в поездках, при посещении сервисов и учреждений, при контакте с животными, бытовой химией. Возможна путаница при попытке получить помощь, наладить связь, произвести ремонт. Халатность или другое негативное обстоятельств чреваты вредом для здоровья: мелкими травмами, отравлением, ожогами, ошибками при выборе лекарств.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Не исключено, что Весы в этот день будут отчаянно искать справедливости. Однако звезды рекомендуют не тратить силы. Скорее всего, любимый человек и так поймет, что был неправ. Одиноким Весам стоит понять, что иногда объективные обстоятельства могут быть сильнее человека.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня в распоряжении у Весов могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы. Это хороший день для оформления банковской ссуды, покупок по кредитной карте. Если у вас партнерский бизнес, то на ваш банковский счет поступят долгожданные партнерские отчисления. Можно брать и давать деньги взаймы на непродолжительный срок.