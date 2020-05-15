Хватит воевать за власть — любовный гороскоп на 16 мая

Почему сегодня не стоит в очередной раз отстаивать свои лидерские позиции?

Овен ‌‌

Астрологические влияния этого дня благоприятствуют развитию личных отношений многих Овнов. Не исключено повышение сексуального влечения. Установить взаимопонимание с представителями противоположного пола в этот день одиноким Овнам будет особенно просто.

Телец

Тельцы в этот день могут почувствовать некоторую нестабильность в отношениях с объектом их симпатии. Не исключено, что эта ситуация потребует от вас необходимость в чем-то изменить свою привычную манеру поведения. С самого утра одинокие Тельцы будут полны оптимизма.

Близнецы

В личной жизни многих Близнецов сегодня мало что изменится. Правда, нелишним будет упорядочить распорядок дня и внести больше определенности в ритм жизни. Одиноким Близнецам сегодня следует соблюдать особую осторожность, поскольку возрастает риск пострадать от невольного обмана.

Рак ‌‌

В этот день Ракам с осторожностью следует пользоваться подсказками интуиции. Одинокие Раки могут почувствовать потребность выразить в изящной форме свои чувства к потенциальному партнеру. Звезды советуют не таиться от интересующего вас человека и прибегнуть к поэзии или музыке.

Лев ‌‌

Львам звезды рекомендуют во взятых на себя обязательствах по отношению ко второй половинке соблюдать дисциплину и пунктуальность. Отличная форма, в которой будут находиться сегодня одинокие Львы, скорее всего, откроет перед ними блестящие перспективы.

Дева ‌‌

В сексуальной жизни некоторых Дев могут возникнуть какие-то проблемы, которые внесут напряжение в отношения с любимым человеком. Постарайтесь нейтрализовать разницу в интересах и нормализовать ситуацию. Для одиноких Дев этот день может быть насыщен романтическими встречами.

Весы ‌‌

Скорее всего, информация, полученная в этот день Весами, будет своевременной и нужной. Сейчас вы сможете правильно повести себя в острой ситуации, в которой вы оказались вместе с любимым человеком. Не исключено, что одинокие Весы окажутся в плену иллюзий.

Скорпион

В отношениях с любимым человеком сегодня могут проявиться не самые лучшие стороны вашего характера. Сейчас для вас стоит решить менять ли некоторые черты своей личности или оставить все как есть. Одинокие Скорпионы сегодня могут воспринимать жизнь чересчур мечтательно.

Стрелец

Стрельцам в отношениях со второй половинкой не рекомендуется отстаивать свои лидерские позиции. Будет лучше, если вы свои жизненные силы настойчиво направят на поиск баланса интересов. Звезды рекомендуют одиноким Стрельцам отдать предпочтение отношениям которые уже прошли проверку временем.

Козерог

Козерогам не следует ожидать от второй половинки каких-то невероятных достижений. Звезды рекомендуют снизить планку требований к пассии и наслаждаться спокойным и гармоничным общением. Возможно, одинокие Козероги сегодня будут действовать на свой страх и риск.

Водолей

Водолеям стоит вести себя максимально корректно, чтобы добиться взаимопонимания с любимым человеком. В этом случае вам будет несложно убедить пассию в правоте своих аргументов. Сегодня одинокие Водолеи рискуют потратить массу драгоценного времени на бесполезные контакты.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня привычные обязательства перед любимым человеком могут приобрести для Рыб новый, более глубокий смысл. Для одиноких Рыб этот день может быть временем, когда чужое вмешательство в устройство личной жизни оказывается особенно непродуктивным.

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