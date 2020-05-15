Компенсируйте беспокойство чем-то приятным — гороскоп на 16 мая

23-24 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Рыбах с Венерой и Нептуном смягчает противоречия, сдерживает намечающийся конфликт.

По мере усмирения страстей и суеты полезно компенсировать беспокойство чем-то приятным: давно желанной покупкой, забытым любимым лакомством. Может усилиться тяга к сладкому, определенным напиткам и лекарствам. Вкусы и настроения будут непостоянными. День склоняет к ностальгии, романтизации прошлого, любовным и другим иллюзиям. Возможна чувствительность, сентиментальная реакция на фильм, музыку или аромат. Весьма красноречивы и информативны сны, но в их трактовке легко обмануться.

Овен ‌‌

Овнам стоит учесть, что этот день способствует оживлению старых иллюзий. Велика вероятность оказаться жертвой одной из них (особенно, если вы эмоциональны, впечатлительны, ослаблены недомоганием или другим обстоятельством). Возрастет уязвимость, риск обмана в любви, заражения, неверного выбора. Важно противостоять не только внешним влияниям, но и своим вредным тайным привычкам и зависимостям.

Телец

Тельцам сегодня необходимо учитывать высокий риск различных искажений. В сложившейся ситуации вам равно легко ошибиться относительно своего прошлого, настоящего и будущего. Достаточно одной неверной детали, чтобы «поплыла» картина в целом. Ваш взгляд на себя и других может быть поверхностным, сопровождаться колебанием настроений и мнений. С вашим природным реализмом будет уживаться вера в чудо.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно «навести резкость» на любую ситуацию. Вплоть до ночи нестабильны и собственные желания, и чужие настроения. Смещен или расплывчат фокус внимания. Легко пойти вслед за ожившей мечтой, давним миражом. Не время строить планы, делать выбор, верить своим симпатиям. Безопаснее отложить покупки и платежи, вступление в должность, решение в сфере любви, финансов, имиджа, эстетики.

Рак ‌‌

Сегодня Раков остается важным иммунитет к лжи и внешним влияниям. Если ваш внутренний компас сбит, вы можете пойти на поводу у тонко навязанных вам желаний, счесть полуправду истиной. День подходит для творчества, духовной жизни, погружения в мир кино, компьютерных игр, снов, музыки. Можно выбрать его для спокойного пребывания на природе, для отдыха, бесцельной прогулки, легкой любовной интриги.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут стать игрушкой собственных чувств, ощущений, воспоминаний. Для внушаемых, зависимых или чем-то ослабленных Львов возрастает риск попасть под чужое влияние, утратив собственную идентичность. Стоит найти занятие, обстановку или компанию, которые будут держать вас «на плаву» и поддерживать вашу связь с реальностью, вместо того, чтобы вовлекать вас в параллельные иллюзорные миры.

Дева ‌‌

Сегодня Девы столкнутся с чужой загадочностью и непостоянством. За таким фасадом трудно увидеть истину: догадаться о чувствах партнера, распознать ловушку, расшифровать мотивы врага. К счастью, в подобных ситуациях вы не безоружны, вам достаточно иметь прочную точку опоры и верный ориентир. Им может стать надежный духовный компас в лице друга или учителя, либо ваш собственный «моральный кодекс».

Весы ‌‌

Весов этот день лишит четких ориентиров. Может подвести вкус, чутье. Романтизм возьмет верх над практичностью, важные принципы могут меняться в угоду случайным желаниям. В некоторых ситуациях вам придется подстраиваться или притворяться. Вероятны промахи при выборе лекарств, косметики. Есть риск иллюзий в любви, в правовых, духовных и культурных вопросах. Возможна идеализация чужого менталитета.

Скорпион

Сегодня Скорпионам помогает разбираться в нюансах обстановки их тонкое чутье. День склоняет к непостоянству, любовным и другим интригам, сомнительным методам. К богатой палитре ваших личных чувств добавятся оттенки, спровоцированные общим фоном и порой не слишком подходящие вам по духу (например, чуждая вам эстетика, музыка или стиль общения). Гнуть свою линию или подстраиваться — выбор за вами.

Стрелец

Чтобы использовать события этого дня с пользой для себя, Стрельцам нужно тонко почувствовать его атмосферу, осознать свои возможности и чужие нужды. Психологически, сегодня важно быть на одной волне с окружающими, уместь сгладить намечающийся конфликт и закрыть на что-то глаза. Практически, секрет удачи будет крыться в вашей ресурсности, готовности быть спонсором, опорой или хранителем ценностей.

Козерог

Козерогам этот день позволяет проверить степень своей чувствительности и уровень интуиции. Любые впечатления будут пропускаться сквозь внутренний эмоциональный фильтр, вызывать определенные воспоминания и ассоциации. Сложная сторона дня - сентиментальность, нехватка ясности, честности, цельности, конкретики. Вместо реального сочувствия, информации или помощи может иметь место ложь, притворство.

Водолей

Сегодня многим Водолеям будет сложно удержаться от стихийного шоппинга (особенно, если есть желание побаловать себя и близких, любимых людей приятными мелочами). Звезды предостерегают от чрезмерной рассеянности и доверчивости на этом пути, иначе возможны мелкие обманы, иллюзии и убытки. Но лишать себя радостей тоже не стоит: день пробуждает тягу к сладостям, вкусным напиткам и другим лакомствам.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы зависимы от своих сиюминутных капризов и давних слабостей. Более того, склонны все активнее им потакать. У вас может появиться желание реализовать старую прихоть: купить одежду, духи, подарок, украшение, красивую мелочь для дома или салона авто. При выборе лучше ориентироваться на свое чутье или на проверенные авторитеты, популярные советы и мнения домочадцев лишь собьют вас с толку.

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