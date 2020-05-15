Выберите что-то одно — финансовый гороскоп на 16 мая

Выбирайте что-то одно в финансовых и в рабочих делах.

Овен ‌‌

Эмоциональное состояние Овнов может стать проблемой для деловой активности. Если вы сможете справиться со своими трудно контролируемыми эмоциями, то у вас будет хороший шанс преуспеть в деловом партнерском сотрудничестве. Обращайте особое внимание на тех людей, которые будут появляться в поле вашего зрения – предложения, исходящие от них, будут перспективными.

Телец

У Тельцов сегодня благоприятный день для методичной работы над текущими делами. Попробуйте по-новому посмотреть на свои привычные дела. Возможно, вы поймете, что можно усовершенствовать, в каких вопросах можно скорректировать действия, чтобы в итоге добиться большей эффективности. Также можно принимать участие в творческих конкурсах и кастингах на замещение вакантной должности.

Близнецы

Близнецы смогут извлечь пользу из своих прошлых ошибок. Это благоприятный день для пересмотра некоторых своих подходов в работе и корректировок. Внутренняя работа над ошибками будет весьма продуктивной. Подумайте, попробуйте проанализировать и разобраться в причинах каких-то ваших неудач в последнее время. Это поможет вам быстрее двигаться вперед.

Рак ‌‌

У Раков это благоприятный день для поисков дополнительной подработки, а также для удаленной работы на дому. Вы будете преуспевать в тех делах, которые не привязывают вас к жесткому плану и срокам выполнения работ. Постарайтесь не концентрировать внимание на проблемах во взаимоотношениях с начальством. Тихая и незаметная работа будет намного результативнее.

Лев ‌‌

Львы могут рассчитывать на удачнее стечение обстоятельств. Информационный обмен и работа в составе коллектива единомышленников – вот наиболее успешные направления для реализации ваших способностей в этот день. А вот для тех, кто совмещает работу с обучением в вузе, этот день складывается не лучшим образом. Старайтесь выбирать что-то одно и не распылять усилий.

Дева ‌‌

Девы смогут проявить свои лучшие деловые качества. Только стабильный и добросовестный труд способен будет привести вас сегодня к успеху. Постарайтесь делать все основательно, без спешки и в соответствии с планом. Нежелательно совершать банковские операции, размещать депозитные вклады и снимать проценты по ним.

Весы ‌

У Весов благоприятный день для возобновления ранее прерванной деловой переписки. Внимательно проанализируйте свои деловые контакты. Возможно, вам придет в голову ценная идея о каком-то резервном направлении для сотрудничества. Вместе с тем, это не лучший день для персональных контактов с клиентами. По возможности старайте делегировать эту функция напарникам.

Скорпион

Сегодняшний день у Скорпионов может сложиться неудачно с точки зрения результативности при выполнении текущей работы. Возможно, вам придется браться за множество дел и не довести ни одного из них до завершения. Особую сложность представляют взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Воздержитесь от критики в их адрес.

Стрелец

Это благоприятный день для тех Стрельцов, кто работает в партнерском бизнесе, где нет строгой субординации нижестоящих перед вышестоящими по должности. Работа на равных с партнерами будет доставлять вам удовольствие, поскольку вопросы будут решаться вполне профессионально. Главное условие успеха – ваша личная ответственность за результаты труда.

Козерог

Если Козероги будут просто выполнять свое дело честно и добросовестно, то это будет наилучшей стратегией поведения. Делайте все возможное, но без излишнего фанатизма. Самое главное – не ставить перед собой задачу непременно закончить какое-то дело. Именно на стадии завершения дел и проектов вы и можете столкнуться с наибольшими осложнениями

Водолей

Достаточно сложно пойдут сегодня дела у тех Водолеев, кто имеет отношение к посредническому и торговому бизнесу. Ваши товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом. Воздержитесь от заключения торговых сделок с оптовыми партиями товара. Не следует никому доверять на слово. Некоторые обещания так и останутся неисполненными.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам провести ревизию своих расходных и доходных статей бюджета. Подведение финансовых итогов за некий прошедший период даст вам много полезной информации. Возможно, это удержит вас от импульсивных финансовых расходов, столь характерных для сегодняшнего дня. Воздержитесь от покупок по кредитной карте.

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