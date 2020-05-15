Овен: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Овнам быть осмотрительнее в любых маневрах, в пути, в общении. Обстановка неясна, легко спровоцировать сомнительную ситуацию собственными действиями. Не стоит включаться в переговоры, искать попутчиков и помощников, оказывать тайные услуги. Опасны любовные и прочие интриги. Важно разбираться в подоплеке событий. В мотивах поступков следует найти явную или завуалированную связь с прошлым.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

Овнов в этот день звезды наделят эмоциональностью и повышенной впечатлительностью. Не исключено, что вам захочется увлечь вторую половинку в водоворот флирта и любовных игр. Романтический настрой одиноких Овнов может превратить обычное общение в незабываемую встречу.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

У Овнов может возникнуть чувство дежавю. Сегодняшний день интересен тем, что вам, возможно, предстоит возобновить деловое сотрудничество с неким человеком, с которым раньше вы имели партнерский бизнес. Во всяком случае, в поле вашего зрения будут появляться люди из прошлого и контакты с ними могут быть продуктивными.