Близнецы: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Близнецам придется включить осторожность, активизировать системы распознавания скрытых угроз. Важно вовремя отслеживать признаки готовящейся интриги, зреющего конфликта. Стоит контролировать свою речь, избегать искажения смысла слов, агрессии и грубости (особенно, если вы рождены в мае). Любой промах запутает ситуацию и усложнит путь, создаст проблемы в сфере карьеры, бизнеса, отношений.
Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака
Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.
Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов
На протяжении всего дня некоторые Близнецы рискуют ввязаться в конфликт с объектом своей симпатии. Постарайтесь придать обсуждению оттенок конструктивности. Не исключено, что одиноких Близнецов может беспокоить будущее в личной сфере.
Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов
Если Близнецы работают в непосредственном контакте с начальством, то не пытайтесь противопоставлять свое мнение мнению начальства. Не торопитесь высказывать свои оценки, даже если вас об этом попросят. Сохраняйте субординацию и не забывайте об исполнительской дисциплине. В противном случае отношения с начальством могут ухудшиться.