Близнецы: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Близнецам придется включить осторожность, активизировать системы распознавания скрытых угроз. Важно вовремя отслеживать признаки готовящейся интриги, зреющего конфликта. Стоит контролировать свою речь, избегать искажения смысла слов, агрессии и грубости (особенно, если вы рождены в мае). Любой промах запутает ситуацию и усложнит путь, создаст проблемы в сфере карьеры, бизнеса, отношений.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

На протяжении всего дня некоторые Близнецы рискуют ввязаться в конфликт с объектом своей симпатии. Постарайтесь придать обсуждению оттенок конструктивности. Не исключено, что одиноких Близнецов может беспокоить будущее в личной сфере.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Если Близнецы работают в непосредственном контакте с начальством, то не пытайтесь противопоставлять свое мнение мнению начальства. Не торопитесь высказывать свои оценки, даже если вас об этом попросят. Сохраняйте субординацию и не забывайте об исполнительской дисциплине. В противном случае отношения с начальством могут ухудшиться.