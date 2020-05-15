Стрелец: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня звезды советуют Стрельцам усилить бдительность и маневренность. В противном случае, возрастет риск попасть в деловую или психологическую ловушку, неблагоприятную бытовую обстановку. Могут обостриться споры в семье, раздоры по поводу территории, дома, гаража. Не лучший момент для поиска квартиры, открытия бизнеса, переговоров, развития сотрудничества, знакомств, операций с недвижимостью.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

Возможно, чувства и действия Стрельцов могут быть насколько разбалансированными, что они будут думать одно, говорить другое, а делать другое. К вечеру эта тенденция может привести к острому конфликту с пассией. Одиноким Стрельцам звезды советуют не торопиться.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

Сегодня Стрельцы могут почувствовать усиление энергетического потенциала, поэтому уровень вашей работоспособности существенно повысится. Доходы будут расти пропорционально объему выполненной работы, то есть в основном за счет интенсификации труда. Однако старайтесь не ставить для себя задачу завершить все дела непременно сегодня.