Скорпион: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня у Скорпионов хороший изначальный потенциал. К активности может подтолкнуть негативный эмоциональный импульс, желание кого-то уязвить, раздразнить, вывести на чистую воду. Помехи будет создавать неудачный информационный фон: сплетни, критика, злословие. Удача вероятна в работе с негативной тематикой. Уместен разговор о мошенничестве или вредительстве, провокационный пост «на злобу дня».

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

В этот день ваш любимый человек может вас огорчить, причем сам того не сознавая и не желая. Лучшим выходом из положения для вас было бы сразу сообщить ему о причине вашего недовольства. Некоторых одиноких Скорпионов астрологические влияния этого дня заставит влюбиться с первого взгляда.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Хорошо пойдут дела у тех Скорпионов, кто работает в сфере услуг и находится в непосредственном контакте с клиентами. Вашей работой останутся довольны, увеличится количество выгодных заказов, расширится клиентская база. Вместе с тем, не следует доверять на слово деловым партнерам. Все принимаемые решения лучше фиксировать в соответствующих документах.