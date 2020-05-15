Телец: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня у Тельцов появится свобода маневра, можно сменить стиль действий и рискнуть сделать что-то иначе. При этом вам лучше избегать суеты и двусмысленности, начать с пробного шага, небольшого эксперимента. Не во всем стоит доверять друзьям и помощникам: как и вы, они могут ошибаться, быть жертвами личного заблуждения или общей дезориентации. Не стоит торопиться с поездкой, покупкой, платежом.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Сегодня не стоит рассчитывать на то, что ваши поступки будут поняты любимы человеком в полной мере. Скорее всего, взаимопонимания Тельцы могут добиться лишь с большим трудом. Одиноким Тельцам в этот день захочется спонтанных романтических приключений.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Тельцам следует смотреть вперед и ориентировать себя на работу в наиболее перспективных направлениях. Ваша личная инициатива и ваши идеи найдут понимание и поддержку у друзей и единомышленников. Постарайтесь смотреть вперед, в будущее, в перспективу. Не держитесь за сиюминутные дела, которые мешают вам увидеть новые горизонты. Не торопитесь тратить деньги на покупки.