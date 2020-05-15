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Телец: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня2 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня у Тельцов появится свобода маневра, можно сменить стиль действий и рискнуть сделать что-то иначе. При этом вам лучше избегать суеты и двусмысленности, начать с пробного шага, небольшого эксперимента. Не во всем стоит доверять друзьям и помощникам: как и вы, они могут ошибаться, быть жертвами личного заблуждения или общей дезориентации. Не стоит торопиться с поездкой, покупкой, платежом.

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Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Сегодня не стоит рассчитывать на то, что ваши поступки будут поняты любимы человеком в полной мере. Скорее всего, взаимопонимания Тельцы могут добиться лишь с большим трудом. Одиноким Тельцам в этот день захочется спонтанных романтических приключений.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Тельцам следует смотреть вперед и ориентировать себя на работу в наиболее перспективных направлениях. Ваша личная инициатива и ваши идеи найдут понимание и поддержку у друзей и единомышленников. Постарайтесь смотреть вперед, в будущее, в перспективу. Не держитесь за сиюминутные дела, которые мешают вам увидеть новые горизонты. Не торопитесь тратить деньги на покупки.

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