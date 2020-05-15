Козерог: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Козерогам осторожность в поездках и в процессе любого взаимодействия с людьми. Наряду с технической, полезно включить психологическую защиту: она поможет вам относиться спокойнее к агрессивным сообщениям, чужой нервозности, напряженному общему фону. В случае срочной командировки или поиска информации вас выручит нестандартный маневр, возможна неожиданная помощь от друга.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Для Козерогов в этот день незаменимым окажется весь их жизненный опыт и знание психологических особенностей противоположного пола. Одиноких Козерогов, скорее всего, ожидают серьезные успехи в устройстве личной жизни. Во многом это будет зависеть от веры в свою привлекательность.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Козероги любят все планировать, и сегодня эта привычка сыграет вам на пользу. Вы обязательно преуспеете в делах, если будете планировать свое рабочее время и расставлять дела по степени их приоритетности. Выполняйте в первую очередь наиболее важные и неотложные дела. Методичность и трудолюбие – вот характерные особенности вашей сегодняшней работы.