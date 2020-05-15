Рыбы: гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Рыбы раздражительны, импульсивны, порой сами провоцируют неприятности своей агрессией. День сулит стрессы, хлопоты, споры, ссоры, травмы. Не стоит добавлять к этому свою личную несдержанность. Нежелательно вести переговоры, искать жилье, выступать с инициативой, заниматься опасными работами. Вредна злопамятность. Вы можете дезинформировать других. Положительная черта - изобретательность.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

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Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

У Рыб в отношениях со второй половинкой может произойти переход на новый этап отношений. Возможно, что вы сегодня покажете ему, насколько можете быть верным и преданным партнером. Одиноким Рыбам звезды советуют не строить слишком смелых планов, чтобы потом не разочароваться.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Если Рыбам придется заниматься не вполне своими делами, и вас попросят оказать содействие друзья и коллеги, то сделайте все от вас зависящее, чтобы им помочь. Это хороший день для любых обменных операций, контактов, поездок, консультаций и торговых сделок. Приобретенные сегодня деловые связи очень пригодятся вам в дальнейшем.