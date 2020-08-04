Сколько раз нужно обниматься для укрепления биоэнергетики

Бытует мнение, что объятия положительно влияют на людей.

Эксперты по биоэнергетике советуют обниматься ежедневно. Человеческое биополе весьма уязвимо. Известно, как минимум, 7 вещей в доме, разрушающих жизненную энергию. Этим свойством могут обладать и окружающие люди. Невольно можно самому навредить своей ауре, прокручивая негативные мысли и образы. Избавиться от которых можно, просто обняв кого-то.

Мнение науки

Исследования показали, в результате объятий в организме выделяется гормон счастья — дофамин, повышается уровень окситоцина, то есть гормона любви. К тому же сильно снижается уровень кортизола — гормона стресса.

Объятия будут эффективны, если вы знакомы с человеком не меньше 15 минут. Оказывается, этого времени достаточно, чтобы создать тесную эмоциональную связь. Объятия важны людям с заниженной самооценкой. Исследователи уверены, когда мы обнимаем, мы чувствуем, что достойны любви.

Объятия и биоэнергетика

Обнимаясь с человеком, который вам симпатичен, можно обмениваться положительной энергией. Именно поэтому так комфортно, когда приятель или близкий человек обнимает вас. Объятия демонстрируют хорошие намерения, доказывают чувства. Если вам тяжело на душе, попробуйте просто обняться. Такое действие успокоит, укрепит биополе, стабилизирует токи энергии.

Сколько раз в день нужно обниматься

Эксперты портала dailyhoro.ru рекомендуют обнимать хотя бы один раз в день, но лучше дважды с утра и вечером. Утренние объятия зарядят вас энергией, а вечерние помогут избавиться от негатива и очистить сознание от накопившегося за день хлама.

Однако ученые, занимающиеся исследованиями в этой области, уверены, что для поддержания нормального гормонального фона нужно обниматься до 4 раз в день. Идеально делать это до 12 раз. В таком случае вы заметите сильный личностный рост.

Что делать, если вы одиноки

Иногда может случится так, что в определенный момент обниматься будет просто не с кем. В таких ситуациях полезно иметь домашнего питомца. Собака будет идеальным вариантом, ведь это животное ответить вам взаимностью, как никто другой.

Полезно обнимать людей, с которыми вы работаете. В объятиях нуждаетесь не только вы. Любому человеку приятно ощущать тепло и доброту.