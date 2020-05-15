Самая родственная душа для Стрельца

Стрелец – представитель огненных знаков, поэтому не удивительно, что он обладает ярким темпераментом.

Он постоянно ищет что-то новое, обожает приключения и для него важна постоянная смена впечатлений. В любви Стрелец часто бывает непостоянен и нежным романтическим свиданиям предпочитает страстные романы. Однако как в любовных, так и в дружеских отношениях Стрельцу крайне необходимо личное пространство. Именно поэтому он старается окружать себя людьми, которые обладают собственными интересами и также заинтересованы в личном развитии. В партнере Стрелец ценит легкость в общении, позитивный настрой, ненавязчивость и стремление к свободе. Ему важно, чтобы окружающие привносили в отношения что-то, что помогало бы ему развивать свой кругозор и продолжать развиваться.

Среди других знаков зодиака Стрелец может найти родственные души среди огненных знаков, подходящих ему по темпераменту и среди знаков Воздуха.

Овен – наиболее подходящая пара. Его мощная энергетика одновременно привлекает и питает Стрельца. Несмотря на то, что оба знака весьма темпераментны и вспыльчивы, Стрелец вполне может в каких-то вопросах уступить напору Овна, не доводя ситуацию до конфликта. Эти знаки могут с равным успехом состоять в любых отношениях: любовных, дружеских или деловых – их оптимизм, сплоченность и взаимопонимание помогут преодолеть любые трудности. И возможно, создать идеальную пару.

Весы – еще одна родственная душа, которая позволит Стрельцу стать лидером в отношениях. Оба знака обожают путешествия и новые знакомства, а также в паре весьма склонны к авантюрным похождениям, которые сближают их еще сильнее. Если отношения между ними романические, то нежность и добрый нрав Весов легко сглаживают возникающие недоразумения.

Водолея можно смело считать «половинкой» Стрельца, особенно если они знакомы с детства или долго общаются. Часто давняя дружба в какой-то момент выливается в страстный роман, который потом снова может вернуться к дружбе, так и не перейдя в партнерство. Им всегда есть что обсудить, к тому же на многие вещи они смотрят одинаково. Они могут быть предельно откровенны друг с другом, не боясь осуждения или непонимания.

Если ваш близкий человек – Стрелец, а вы не попали в список его «родственных душ», не забывайте, что отношения строят люди, а не знаки зодиака.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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